Określenie własnego typu urody pozwoli odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące makijażu, koloru włosów oraz tego, jakie kolory powinnaś nosić, aby wyglądać zdrowo i promiennie.

Reklama

Dalekie jesteśmy od szufladkowania - podstawowych typów urody jest 4 (Wiosna, Lato, Jesień, Zima), a te dzielą się na 12 mniejszych (Ciepła Wiosna, Chłodna Wiosna itd.). Co więcej, wszystkie mogą się ze sobą mieszać, więc określenie dokładnego typu urody to nie tylko żmudna robota, ale zupełnie niepotrzebna - nie zawsze da się to jednoznacznie stwierdzić.

Jesteśmy za to zwolenniczkami podjęcia próby określenia temperatury odcienia skóry, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie - czy nasza karnacja jest ciepła czy zimna? To sporo ułatwia!

Typ urody zimny czy ciepły - jak to określić?

Jest kilka sposobów na to, aby określić czy mamy ciepły czy zimny typ urody. Zacznij od związania włosów i zmycia makijażu. Usiądź na wprost okna, z dużym lustrem.

Różowy i pomarańczowy materiał

Jeśli nie masz takiej tkaniny, może być to być pomarańczowa lub różowa kartka. Jeśli twoja cera lepiej wygląda (niedoskonałości stają się mniej widoczne, cienie pod oczami bledną a cera wygląda bardziej świetliście)przy tej różowej, masz zimny typ urody. Jeśli lepiej współgra z pomarańczowym - ciepły.

Sprawdź kolor żył na nadgarstkach

Mogą być zielonkawe lub wpadać w niebiesko-fioletowy. Te pierwsze przypisuje się ciepłym typom urody, te drugie - zimnym.

Srebro czy złoto?

Sięgnij po złoty i srebrny kolczyk i porównaj strony. Jeśli lepiej wyglądasz w złotej biżuterii, jesteś ciepłym typem urody, jeśli w srebrnej - zimnym.

Róż do policzków

Pomaluj jeden policzek różem w ciepłym, brzoskwiniowym odcieniu, a drugi w kolorze chłodnego różu. A teraz przyjrzyj się - który kolor lepiej stapia się z cerą? Który dodaje blasku i sprawia, że wyglądasz promiennie?

Jeśli nie jesteś w stanie sama tego określić - zrób zdjęcia telefonem i porównaj albo poproś o pomoc mamę lub przyjaciółkę o pomoc.

Szminka

Podobnie działa trik ze szminkami - najpierw pomaluj usta pomadką w kolorze chłodnej czerwieni, a następnie w odcieniu tej makowej, niemal pomarańczowej. W której Twoja twarz wygląda bardziej promiennie? Jeśli chłodnej - masz zimny typ urody, jeśli ciepłej - ciepły.

Jeśli nadal masz wątpliwości, zrób nasz test na określenie typu urody!

Reklama

Więcej o makijażu: