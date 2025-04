Korzystne, jak i niekorzystne znaczenie grzybów w przyrodzie potrzebne jest przyrodzie, ponieważ czy to pozytywnie, czy negatywnie, kształtują nasz ekosystem. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy grzyby to tylko smaczny leśny przysmak, to wyprowadzimy cię z błędu.

Spis treści:

Zacznijmy najpierw od znaczenia przyrodniczego. Jest ono bowiem bardzo różnorodne. Grzyby glebowe przekształcają związki organiczne w związki, które przyswajalne są dla roślin. Ponadto przyczyniają się do krążenia materii w przyrodzie.

Dzięki grzybom leśnym drzewa mogą prawidłowo się rozwijać. Istotne jest, że niektóre gatunki roślin nie mogą rozwijać się bez udziału niektórych grzybów mikoryzowych. Do roślin tych zaliczają się:

storczyki,

wrzosy.

Owocniki niektórych grzybów leśnych są pokarmem dla wielu dzikich zwierząt oraz bezkręgowców, takich jak:

dziki,

sarny,

wiewiórki,

larwy muchówek,

ślimaki.

W przyrodzie grzyby rozkładają materię organiczną i same zyskują wtedy substancje pokarmowe. Oczyszczają w ten sposób środowisko. Pełnią funkcję destruentów, dzięki czemu przyczyniają się do obiegu pierwiastków przede wszystkim w przyrodzie. Mowa tu o obiegu węgla. Tak naprawdę, gdyby nie grzyby, które rozkładają martwą materię, to świat żyłby pośród martwych zwierząt oraz roślin i nie tylko.

Teraz rozwińmy temat znaczenia grzybów dla człowieka. Grzyby, które oddziałują na środowisko, mają dodatnie oraz ujemne znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki. Są przyjaciółmi człowieka ze względu na ich rolę glebotwórczą. Wykorzystywane są w leśnictwie oraz w rolnictwie. Glebowa materia organiczna zwiększa przede wszystkim urodzajność gleb oraz ich żyzność.

Procesy życiowe grzybów użyteczne są w gospodarstwie domowym oraz w przemyśle. Rozbudowany jest zwłaszcza przemysł drożdżarski, który zajmuje się hodowlą grzybów. Dzięki drożdżom i fermentacji produkowane są wyroby alkoholowe i spirytus i to nawet na skalę przemysłową.

Jeśli chodzi o alkohole, to wykorzystuje się w produkcji:

wina – cukrów z różnych owoców,

– cukrów z różnych owoców, piwa – skrobi jęczmiennej,

– skrobi jęczmiennej, spirytusu – skrobi ziemniaczanej.

Jednakże drożdże to nie jedyny pożytek z grzybów dla człowieka. Kolejną, dobrze pozyskiwaną grupą grzybów są pędzlaki. Rozwijają się one na produktach z kategorii nabiału. Powodują również zmiany zapachu i ich smaku. Stosuje się je przy wyrobie napojów mlecznych oraz serów.

Pędzlaki wytwarzają takie kwasy organiczne, mające spore zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz chemicznym, jak:

kwas szczawiowy,

kwas cytrynowy.

Ponadto pędzlaki stosuje się też przy wyrobie antybiotyków takich jak penicylina, itp. Dodatkowo innym sposobem wykorzystania grzybów jest użycie ich w gastronomii. Niewielka ilość gatunków jest jadalna. Niektóre uprawia się na skalę przemysłową, czyli znane ci dobrze pieczarki.

Pozytywne znaczenie grzybów:

wykorzystywane są do produkcji antybiotyków, a także witamin,

wykorzystywane są w przemyśle spożywczym,

są niezbędne do obiegu materii w przyrodzie, rozkładają martwą materię,

stanowią pokarm dla ślimaków czy dzików,

umożliwiają łatwiejsze pozyskanie wody i soli mineralnych.

Negatywne znaczenie grzybów:

wywołują choroby u ludzi i zwierząt,

niektóre żyją kosztem innych organizmów,

są przyczyną zatruć i halucynacji.

obniżają plony,

szkodzą w hodowli pszczół.

