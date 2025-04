Odpowiednie ubranie, akcesoria i zasady są niesamowicie ważne podczas grzybobrania. Warto przygotować się do tego mądrze oraz zdobyć wiedzę na temat grzybów występujących w polskich lasach.

Reklama

Spis treści:

Pójść na grzyby, a pójść na grzyby dobrze przygotowanym to spora różnica. Należy pamiętać, aby bezpiecznie zbierać grzyby i nie zrobić sobie krzywdy (w tym przypadku nie zebrać grzybów trujących) oraz nie uszkodzić grzybni.

Najlepiej być dobrze przygotowanym przed wyprawą do lasu, więc pamiętaj o:

jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, to zbieraj tylko grzyby rurkowe . W grupie tych okazów nie ma gatunków śmiertelnie trujących, więc ryzyko zatrucia jest mniejsze, niż w gatunkach grzybów blaszkowych ,

. W grupie tych okazów nie ma gatunków śmiertelnie trujących, więc , zbieraj tylko i wyłącznie grzyby wyrośnięte , ponieważ zbieranie młodych grzybów, bez wykształconych cech gatunku, jest bardzo częstą pomyłką wśród niedoświadczonych grzybiarzy,

, ponieważ zbieranie młodych grzybów, bez wykształconych cech gatunku, jest bardzo częstą pomyłką wśród niedoświadczonych grzybiarzy, nie zbieraj grzybów rosnących w rowach lub na skraju lasu czy w skupiskach odpadów , gdyż wchłaniają one metale ciężkie oraz zanieczyszczenia,

, gdyż wchłaniają one metale ciężkie oraz zanieczyszczenia, nie niszcz oraz nie zbieraj trujących grzybów, ponieważ wiele z nich jest pod ochroną oraz część stanowi ekosystem ,

oraz część , nie zbieraj grzybów, co do których masz wątpliwości ,

, zbieraj grzyby do koszy wiklinowych lub do pojemników, które przepuszczają powietrze , nie używaj do tego reklamówek foliowych, ponieważ grzyby w nich szybko się psują i powodować mogą zatrucie,

lub do , nie używaj do tego reklamówek foliowych, ponieważ grzyby w nich szybko się psują i powodować mogą zatrucie, nie spożywaj grzybów na surowo , ponieważ może wywołać to dolegliwości zatrucia , pamiętaj, by odpowiednio je przyrządzić,

, ponieważ może wywołać to , pamiętaj, by odpowiednio je przyrządzić, jedzenie grzybów leśnych jest niewskazane dla osób starszych, dzieci oraz osób, które ciepią na zaburzenia układu pokarmowego,

oraz osób, które ciepią na zaburzenia układu pokarmowego, nie spożywaj grzybów w dużych ilościach, ponieważ są ciężkostrawne.

Wiesz już, jak zbierać grzyby, jakich nie zbierać oraz czego się wystrzegać lub do czego się stosować. Jednakże jeśli chodzi o bezpieczne zbieranie grzybów, przygotowaliśmy zasady, które dotyczą zachowania się w lesie podczas grzybobrania:

unikaj samotnych wypraw do lasu, najlepiej wybrać się do niego minimum w dwie osoby, a najlepiej małą grupką,

jeśli jest to możliwe, zabierz ze sobą telefon komórkowy, by w razie pomocy wezwać pomoc,

nie pozostawiaj po sobie śmieci oraz zanieczyszczeń,

sprawdzaj regularnie, czy nikt z grupy nie oddalił się za daleko,

przed wyprawą na grzybobranie poinformuj bliskich, w jakich okolicach będziesz,

weź ze sobą atlas grzybów.

Wybierając się na grzybobranie warto wiedzieć, jakie grzyby zbierać. Nie zbieraj zwłaszcza tych, które mają blaszki pod kapeluszem. Najbezpieczniej zbierać grzyby rurkowe, czyli z siateczką pod spodem kapelusza. Są to:

maślak – brązowy, szeroki oraz lepki w dotyku kapelusz, trzon ma niski oraz jasnożółty, znajdziesz go pod modrzewiami,

– brązowy, szeroki oraz lepki w dotyku kapelusz, trzon ma niski oraz jasnożółty, znajdziesz go pod modrzewiami, podgrzybek – kapelusz ma duży oraz ciemnobrązowy z żółtym odcieniem pod spodem, ma gruby trzon oraz rośnie pod sosnami,

– kapelusz ma duży oraz ciemnobrązowy z żółtym odcieniem pod spodem, ma gruby trzon oraz rośnie pod sosnami, kurka – ma jasnopomarańczowy lub żółty kapelusz, kształt lejkowaty i postrzępione brzegi w kapeluszu, znajdziesz go pod świerkami, grabami, bukami, dębami oraz sosnami,

– ma jasnopomarańczowy lub żółty kapelusz, kształt lejkowaty i postrzępione brzegi w kapeluszu, znajdziesz go pod świerkami, grabami, bukami, dębami oraz sosnami, borowik – ma brązowy oraz mięsisty kapelusz, a spód jego jest żółty, rośnie pod bukami, świerkami, dębami oraz sosnami,

– ma brązowy oraz mięsisty kapelusz, a spód jego jest żółty, rośnie pod bukami, świerkami, dębami oraz sosnami, kania – kapelusz ma jasny z brązowymi łuskami na górnej części,

– kapelusz ma jasny z brązowymi łuskami na górnej części, opieniek – ma płaski, żółtobrązowy kapelusz, który pokryty jest ciemnymi, odstającymi łuskami,

– ma płaski, żółtobrązowy kapelusz, który pokryty jest ciemnymi, odstającymi łuskami, rydz – lejkowaty, wklęsły kapelusz z pomarańczowymi smugami, rośnie pod sosnami,

– lejkowaty, wklęsły kapelusz z pomarańczowymi smugami, rośnie pod sosnami, koźlarz – jest gładki i pomarańczowy, rośnie pod osikami.

Pamiętaj, by nie zbierać niedojrzałych grzybów, gdyż są one niewykształcone oraz niewyrośnięte.

Idąc na grzybobranie, zakładaj ubrania wygodne oraz takie, których nie szkoda ci przez przypadek zniszczyć. Konieczne są długie spodnie oraz bluzka z długim rękawem, by chroniła cię podczas ewentualnego zadrapania. Wybieraj jasne kolory, gdyż będzie łatwo na nich zobaczyć owady lub kleszcze, które mieszkają w lasach. Odsłonięte miejsca na ciele spryskaj sprayem przeciw owadom.

Ponieważ najlepszą porą na zbieranie grzybów jest jesień, to wilgotność powietrza oraz gleby sprzyja ich wzrostowi. Także warto zaopatrzyć się w kurtkę przeciwdeszczową oraz długie kalosze. Jeśli jednak wolisz włożyć buty sportowe, to pamiętaj, aby nogawki spodni włożyć do obuwia. Na głowę koniecznie załóż czapkę bądź kaptur, które ochronią cię przed deszczem, słońcem lub owadami.

Jeśli wiesz już, jak bezpiecznie zbierać grzyby oraz jak odpowiednio się ubrać, to warto, abyś wiedziała, jakie akcesoria przydadzą ci się podczas grzybobrania. Poniżej znajduje się lista z podsumowaniem niezbędnych rzeczy, które ułatwią ci bezpiecznie zbierać grzyby:

przewiewny, wiklinowy kosz,

nożyk,

odblaskowe akcesoria na ubrania bądź ubrania z odblaskami,

telefon komórkowy,

kompas,

atlas grzybów.

Reklama

Czytaj także:

Czy wiesz, jak zbierać grzyby? Jakie gatunki zbierać?

Jak bezpiecznie zbierać grzyby? Poradnik grzybiarza!

10 rad jak nie zbierać grzybów czyli antyporadnik grzybiarza