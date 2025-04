Grzyby cenione są za swój smak oraz aromat. To w nich występuje wiele substancji prozdrowotnych, które wykorzystywane są w medycynie. Przekonaj się sama, jakie wartości odżywcze mają grzyby.

W około 80% grzyby składają się z wody, dlatego są niskokaloryczne. Bogate są w błonnik, który pełni szczególną funkcję podczas procesu trawienia. Błonnik poprawia również działanie jelit i zapobiega zaparciom. W niektórych grzybach stwierdzono również beta-glukany, które stymulują układ immunologiczny oraz stosowane są w terapii chorób nowotworowych. Obniżają również poziom cholesterolu.

Poza tym grzyby zawierają również:

tłuszcze – zawierają niewiele tłuszczów, jednakże stosunek kwasów tłuszczowych wielonasyconych do nasyconych jest korzystny,

– zawierają niewiele tłuszczów, jednakże stosunek kwasów tłuszczowych wielonasyconych do nasyconych jest korzystny, białko – grzyby jadalne posiadają źródło białka. W ich skład wchodzą aminokwasy egzogenne. Ponadto białko grzybów charakteryzuje się przyswajalnością, dlatego mogą być one zamiennikiem mięsa,

– grzyby jadalne posiadają źródło białka. W ich skład wchodzą aminokwasy egzogenne. Ponadto białko grzybów charakteryzuje się przyswajalnością, dlatego mogą być one zamiennikiem mięsa, chitynę – substancja ta nie jest trawiona przez kwasy żołądkowe, dlatego grzyby zalegają długo w żołądku. Powodować mogą bóle brzucha lub wątroby.

W grzybach leśnych znajdują się witaminy, takie jak:

witaminy z grupy B – czyli B2, B3 i B9. Zawartość witaminy B2 w grzybach jest większa niż w warzywach. Dużo witaminy B mają również pieczarki dwuzarodnikowe, zimowka aksamitnotrzonowa, boczniak ostrygowaty oraz twardziak jadalny,

– czyli B2, B3 i B9. Zawartość witaminy B2 w grzybach jest większa niż w warzywach. Dużo witaminy B mają również pieczarki dwuzarodnikowe, zimowka aksamitnotrzonowa, boczniak ostrygowaty oraz twardziak jadalny, witamina A – występuje w postaci karotenu, co widać w kurkach, gdyż są pomarańczowe,

– występuje w postaci karotenu, co widać w kurkach, gdyż są pomarańczowe, oraz witaminy C, B1 oraz B12, D i E.

Ponadto grzyby są źródłem składników mineralnych, czyli:

fosforu,

potasu,

wapnia,

magnezu.

Jeśli chodzi o grzyby leśne, to w kontekście zawartości składników odżywczych borowik szlachetny oraz koźlarz babka mają więcej potasu niż inne grzyby. Natomiast maślak zwyczajny ma dużą zawartość witamin. Jeśli chodzi o boczniaka, to dostarcza on więcej miedzi niż inne grzyby. Jednakże nie są one bardzo istotne w naszej diecie. Grzyby leśne rzadko spożywa się poza sezonem. Warto zapamiętać, że zawierają one również metale ciężkie, a ich działanie jest niepożądane.

