Normalne jest, że zanim zajmiesz się jakąkolwiek dziedziną, to trzeba się o niej co nieco dowiedzieć. Zasady zbierania grzybów są bardzo proste, a cenne wskazówki, które zebraliśmy, z pewnością będziesz miała w małym palcu.

Spis treści:

Zanim wybierzesz się na grzybobranie, ważne jest, abyś poznała zasady bezpiecznego grzybobrania. To taki poradnik dla początkujących, dzięki któremu zbieranie grzybów będzie dla ciebie łatwe i przyjemne:

Zbieraj grzyby tylko wyrośnięte oraz dobrze wykształcone. Te młode, bez rozwiniętych cech gatunku, są przyczyną pomyłek. Zbieraj tylko te grzyby, do których masz pewność, czy jesteś w stanie wiedzieć, że są jadalne. Jeśli będziesz miała jakiekolwiek wątpliwości, to warto, abyś zabrała ze sobą atlas grzybów. Zbieraj grzyby rurkowe, gdyż w grupie tych grzybów nie ma gatunków trujących, a ryzyko zatrucia jest mniejsze. Zbieraj grzyby w koszyk wiklinowy, nigdy w reklamówki foliowe, gdyż powoduje to psucie się grzybów. Jeśli masz wątpliwości co do danego grzyba, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zadbaj o odpowiedni ubiór. To, jak się ubrać na grzybobranie jest bardzo ważne. Postaw na jasne, długie spodnie oraz bluzkę z długim rękawem, kalosze, czapkę bądź kapelusz oraz w razie złej pogody – kurtkę przeciwdeszczową. Przygotuj niezbędnik grzybiarza, czyli wiklinowy kosz, nożyk, rękawiczki. Jeśli nie posiadasz atlasu grzybów, to na grzybobranie najlepiej wybrać się z kimś doświadczonym. Grzyby wykręcaj, a nie wycinaj. Miejsca po nich przykrywaj leśną ściółką. Dzięki temu grzybnia będzie bezpieczna i przy okazji nie wyschnie. Zabierz spray na kleszcze i komary. Spryskaj te miejsca, gdzie ciała nie zakrywa odzież.

Mimo że w polskich lasach i parkach rośnie aż 1300 gatunków grzybów jadalnych, a 200 gatunków trujących, to tylko 47 gatunków grzybów można zjeść lub sprzedać. Dzięki kalendarium grzybiarza wiedzieć będziesz, kiedy, które grzyby napotkasz w lesie.

Jednak pamiętaj o poniższych zasadach:

Nie zbieraj grzybów, których nie znasz. Nie niszcz grzybów. Nie podawaj grzybów dzieciom. Nie przyjmuj rady od grzybiarzy, którzy nie mają doświadczenia w grzybobraniu. Nie kupuj z grzybów z nieznanego źródła. Nie zbieraj grzybów, które rosną w skupiskach odpadów oraz przy zakładach produkcyjnych i na skraju lasu. Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących oraz niejadalnych, ponieważ niektóre są pod ochroną całkowitą bądź częściową oraz tworzą część ekosystemu. Nie zwlekaj z obróbką grzybów. Od razu po przyjściu do domu oczyść je oraz przygotuj do dalszej obróbki. Nie próbuj grzybów nieznanych, jedząc je.

Wiesz już, jak zbierać bezpiecznie grzyby oraz czego nie robić. Jednakże warto również wiedzieć, jakie są zasady bezpiecznej konsumpcji grzybów:

niektóre spożycie grzybów połączone ze spożyciem alkoholu mogą mieć tragiczne skutki, a grzyby te to czernidlak pospolity czy borowik ponury,

nie podawaj grzybów leśnych dzieciom oraz osobom, które cierpią na zaburzenia układu pokarmowego,

nie spożywaj grzybów na surowo, ponieważ mogą być ciężkostrawne,

nie spożywaj grzybów w dużych ilościach.

Przyczyną zatrucia grzybami jest złe rozpoznanie grzybów jadalnych z tymi trującymi. Pierwsze objawy zatrucia można zauważyć już po kilku godzinach po ich spożyciu.

Najczęstszymi objawami zatrucia grzybami są:

podwyższona temperatura ciała,

wymioty,

nudności,

ból brzucha,

ból głowy.

Jeśli pojawią ci się powyższe objawy, to koniecznie skonsultuj je z lekarzem, ponieważ objawy te są podobne do infekcji przewodu pokarmowego bądź niestrawności. Jednakże czekając na pomoc medyczną, należy u osoby z zatruciem pokarmowym wywołać wymioty. Dodatkowo nie należy podawać takiej osobie alkoholu oraz mleka, ponieważ przyśpieszają one przenikanie toksyn do krwiobiegu.

