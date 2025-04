Oto kilka ogólnych wskazówek dla typowego domu, typowej rodziny, która ma dzieci, pracę i przyjaciół.

Sprawdzamy, co mieściło się na terenie działki

Sprawdzamy, czy działka nie jest zlokalizowana w miejscu, gdzie kiedyś były tereny przeznaczone na wysypisko lub składowisko odpadów. Warto się tez zorientować czy nie postawimy domu na jakimś bardzo starym cmentarzu, albo na terenie gdzie kiedyś były np. mokradła.

Można skorzystać ze starych map, porozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają w tym miejscu od bardzo dawna, zapytać w Urzędzie Gminy, co na tym terenie mieściło się 20, 30 i więcej lat temu. Obserwujemy roślinność w okolicy. Jeśli roślin jest mało, są wątłe i rośnie niewiele gatunków albo przeważa konkretny rodzaj roślin warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Wierzby, topole i olchy to drzewa, które preferują wilgotne podłoże. Ich dominacja w terenie może świadczyć o wysokim poziomie wód gruntowych i wtedy może pojawić się kłopot z wybudowaniem piwnicy.

Na takim terenie warto też zadbać o sprawdzenie, czy na wybranej działce nie występuje ciek wodny. Oczywiście wysoki poziom wód gruntowych może być przydatny, jeśli nie zależy nam na piwnicy a chcielibyśmy mieć własna studnię. Zlokalizowane blisko działki zbiorniki wodne typu rzeka czy jezioro mogą być dodatkowa atrakcją i… siedliskiem komarów. Rzeka w pobliżu powinna być szczególnie wnikliwie oceniona, gdyż może zagrażać powodzią. Raczej unikałabym bagien czy mokradeł oraz zarośniętych stawów w bliskiej okolicy domu. Oprócz kumkających żab gnieżdżą się w nich komary.

Wykluczamy obiekty emitujące nadmiar energii Sha

Sprawdzamy, czy w najbliższym i trochę dalszym otoczeniu działki nie znajduje się cmentarz, kościół, szkoła, jakikolwiek dworzec lub duży market. Powinniśmy tez unikać lokalizacji w pobliżu linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków (nawet odległość kilku kilometrów ma znaczenie w przypadku oczyszczalni ścieków) torów kolejowych, lotniska, autostrady lub drogi szybkiego ruchu. Te obiekty albo emitują nadmiar energii Sha albo kumulują i rozpraszają nadmiar jin lub jang.

Zapoznajemy się z planem zagospodarowania przestrzennego

Sprawdzamy najbliższe sąsiedztwo, czyli domy przed, za i obok naszej działki. Sprawdzamy, czy na wybranym terenie pozwolenie na zabudowę obejmuje również prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli tak, to musimy się liczyć z faktem, że może obok nas powstać warsztat rzemieślniczy. Sprawdzamy plan zagospodarowania przestrzennego, aby przekonać się, czy za 10 lat, teraz spokojna ulica nie przeistoczy się w ruchliwa ulicę łączącą dwa krańce miasta.

Pamiętajmy, że dom powinien „pasować” do otoczenia i jeśli chcemy wybudować rezydencję to nie powinniśmy wybierać działki w otoczeniu, której zlokalizowane są małe skromne domki. Podobnie skromny domek będzie się źle „czuł” w otoczeniu wielkich rezydencji. Najkorzystniejszy układ to taki, gdzie dom z tyłu działki jest większy od naszego. Dom z frontu skromniejszy, ten po lewej ręce, ( jeśli stoimy przodem do frontu działki) większy od tego po prawej ręce.

Spacerujemy po okolicy

Jeśli wybieramy działkę na obrzeżach dużego miasta warto zastanowić się, z której strony przeważnie wieją wiatry. Jeśli wieje z zachodu a działka jest na wschodzie miasta, to całe zanieczyszczone miejskie powietrze zostanie przewiane do nas. Warto tez zapytać, które dzielnice miasta są uważane za bardziej prestiżowe. W łatwy sposób dowiemy się tego sprawdzając ceny mieszkań w poszczególnych dzielnicach. Spacer po okolicy da mam wiele wskazówek, co do poziomu zadowolenia tak emocjonalnego jak i finansowego ludzi mieszkających w sąsiedztwie potencjalnej działki.

Warto przed podjęciem decyzji o zakupie działki odwiedzić ją o różnych porach dnia oraz zarówno w tygodniu jak i w sobotę lub niedzielę. Zorientujemy się wtedy, co się dzieje u sąsiadów, jaki jest ruch, czy są jakieś niespodziewane hałasy lub sytuacje, które mogą zachęcić lub zniechęcić do zakupu.

Pytamy o środki komunikacji

Kolejna kwestia to sposób, w jaki wybrane miejsce jest skomunikowane z naszym miejscem pracy, szkołą, przedszkolem i czy znajomi w łatwy sposób dojada do nas. Nawet, jeśli zamierzamy poruszać się wyłącznie samochodem, to warto zorientować się, z jakimi korkami musimy się liczyć. Ile czasu zabierze nam dojazd z domu do pracy, czy droga, która prowadzi do działki jest przejezdna, kiedy spadnie dużo deszczu. Dobrze tez mieć alternatywę w komunikacji w postaci autobusu czy tramwaju. Sprawdźmy, czy do środków masowej komunikacji jest daleko i czy często kursują

Nie zawsze będzie możliwość poruszania się samochodem i co wtedy zrobimy? Podobnie nasi znajomi czy rodzina, nie zawsze maja ochotę czy możliwość przyjechania samochodem. Warto zadbać o ich komfort, gdyż inaczej więzy mogą się bardzo rozluźnić. Mamy piękny dom a nie mamy przyjaciół.

Oczywiście każdy wie najlepiej, co dla niego jest ważne i jak chce mieszkać. Jednak często podejmując decyzję o kupnie działki nie myślimy perspektywicznie i za parę lat okazuje się, że to, co było dla nas idealne kiedyś, dzisiaj zaczyna doskwierać. To bardzo ważna decyzja, tym bardziej, że związana z naszym dobrym samopoczuciem oraz sporym wysiłkiem finansowym.

Opisane powyżej zagadnienia odnoszą się jedynie do wąskiego zakresu ekspertyzy feng-shui i są punktem wyjścia do dalszych rozważań związanych z bardziej szczegółowymi dociekaniami uwzględniającymi: datę budowy domu, indywidualne liczby Kua mieszkańców, projektu domu i kształtu działki. Warto pamiętać, że konsultację feng-shui powinno się rozpocząć już na etapie wybierania działki.