Kobieta od wielu lat jest wiodącym tematem poezji, literatury, ale wciąż niewyczerpywalnym. Piękne cytaty, złote myśli czy aforyzmy warto zapisać sobie w notatniku, pisać w dedykacji czy po prostu czytać. Wiele w nich prawdy, czasem nawet w tych pozornie śmiesznych cytatach o kobietach!

Literatura to prawdziwa skarbnica najpiękniejszych aforyzmów i złotych myśli o kobietach. Znajdziesz tu zarówno mądre, jak i śmieszne czy nawet lekko uszczypliwe cytaty o życiu u boku kobiet oraz ich codzienności. Motyw kobiety znajdziesz także w cytatach z piosenek.

***

„Tak się składa, że jeśli wrzucisz w Google frazę >>karierowiczki>mężczyźni karierowicze>mężczyźni-karieryMężczyźni objaśniają mi świat. (Książka, która po raz pierwszy opisuje zjawisko mansplainingu)

***

„Kobiety są niesamowite! Kobiety mają siłę, która zdumiewa mężczyzn. Mają dzieci, przezwyciężają trudności, dźwigają ciężary, ale obstają przy szczęściu, miłości i radości. Uśmiechają się, kiedy chcą krzyczeć, śpiewają, kiedy chcą płakać, płaczą, kiedy są szczęśliwe i śmieją się, kiedy są zdenerwowane. Dają z siebie tak wiele, czasem nie dostając niczego w zamian. Wspierają cię, podtrzymują na duchu, wierzą w ciebie i są najlepszymi przyjaciółkami. Walczą o to, w co wierzą, sprzeciwiają się niesprawiedliwości, nie zgadzają się na >>nieWybacz mi.

***

„Już jako dziecko wkurzało mnie stwierdzenie, że wszystkie kobiety są piękne. Gorszego kłamstwa nie słyszałam! Bo jeśli rzeczywiście wszystkie kobiety są piękne, to po niektórych po prostu tego zupełnie nie widać.” - Maria Czubaszek, Nienachalna z urody.

***

„Kobieta, która już raz poszła do łóżka z mężczyzną, będzie z nim szła za każdym razem, kiedy mężczyzna zechce, o ile potrafi ją za każdym razem przekonać do tego swą czułością.” - Gabriel Garcia Marquez, Miłość w czasach zarazy.

***

„Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto! Postaci twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... Przebóg! Tak ciebie oślepiło złoto! I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, Całuj, ściskaj zimne złoto! Ja, gdybym równie był panem wyboru, I najcudniejsza postać dziewicza, Jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, Piękniejsza niżli aniołów oblicza, Niżli sny moje, niżli poetów zmyślenia, Niżli ty nawet... oddam ją za ciebie, Za słodycz twego jednego spojrzenia!” - Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV (Monolog Gustawa)

***

„Kobieta od niepamiętnych czasów grała wobec mężczyzny rolę zaczarowanego zwierciadła, ukazującego mu własny wizerunek wyolbrzymiony do ponadnaturalnych rozmiarów”. Trudno zatem się dziwić Napoleonowi i Mussoliniemu tak bardzo zależało na uznaniu kobiet za istoty niższe. Gdyby było inaczej, przestałyby wyolbrzymiać ich wizerunku - Virginia Woolf, Własny pokój.

***

„Była to kobieta, a więc istota zdolna przetwarzać wszystko, co dokoła niej drży, ciśnie się. Soki przetwarzać na heroiczne i piękne życiowe objawy, całe utkane z miłości, uczucia, adoracji i pobłażliwości. (...) Była to kobieta, więc cała głąb cierpienia i smutku jęków dławionych, płomieni, gaszonych łzami, namiętności starganych i szarpanych, jak wieńce bezużyteczne w święto, które mróz i wicher wierzy. Była to kobieta, więc jeden z tych wewnętrznych uśmiechów życia, które się nosi w sobie wspomnieniami chwil z nią przeżytych i pogardza, a zarazem podziwia dla niej przeczuć cudownych, z którymi przychodzi naiwnie, jak dziecko z sukienką, pełną ziół na pół zwiędłych”. - Gabriela Zapolska, O czym się nie mówi

***

Gniewać się na kobiety! Co za upokorzenie! Zwłaszcza gdy owe kobiety mogą się zemścić śmiechem. - Alexander Dumas, Wicehrabia de Bragelonne

***

„Od grzechu zaczął się jej świat, A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza, I gołąb i żmija, i piołun i miód, I anioł i demon, i upiór i cud, I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, Początek i koniec - kobieta, acha!— - Julian Tuwim, Ewa.

***

W polskiej i zagranicznej literaturze nie brakuje także pięknych wierszy o kobietach. Ich autorami są na równi kobiety i mężczyźni. Spora część z tych wierszy został wykorzystane w piosenkach aktorskich, estradowych, a także nagrana jako poezja śpiewana.

***

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kobieta-Ikar

„Kobieta-Ikar leci dłużej, bo jest lżejsza,

Powietrze ją unosi i wiatr ją chwyta pod ramię,

Wzlatuje bez nadziei, uśmiechnięta jak gejsza -

po czym spada tak ciężko

jak kamień.”

***

Halina Poświatowska, *** mój cień jest kobietą

Mój cień jest kobietą

odkryłam to na ścianie

on się uśmiechał falistością linii

i ptak bioder o zwiniętych skrzydłach

na gałęzi uśmiechu śpiewał

drzewo kwitnące

obwieszone zielonymi papugami

poprzez otwarte skrzydła

pomarańcza złota dojrzałość

słońce na kroplach połyska

w deszczu

proste i nagie drzewo

moje usta uchylone piersi

wschodzący księżyc rzęs zamigotał

i zgasł

gdy zdmuchnąłeś zapałki płomień

i oparłeś na ramionach moich dłonie

mój cień był kobietą

nim zniknął.

***

Marcin Urban, Portret kobiety

Kobieta… słodycz trwale zmieszana z goryczą,

wrażliwa delikatność, w której mieszka siła,

gesty, które odepchną, oczy co zachwycą,

czułe szepty, a po nich wymówka niemiła…

Każdy błąd oraz datę wciąż pamięta świetnie,

pod kolor umie dobierać detale odzieży,

życie wspólne układa w plany wieloletnie

i w żadne męskie kłamstwo nigdy nie uwierzy…

Kobiecą intuicją wyczuwa kłopoty,

instynktem macierzyńskim przytula i chroni,

lecz jeśli coś zdobędzie, to pamiętaj o tym,

że wyrwać tego łatwo nie da sobie z dłoni.

Kobieta… zwiewność, która może być ciężarem,

namiętność zmieniająca się łatwo w przymrozki,

chwilami jej zbyt mało,

chwilami nad miarę,

ostatni po Adamie niezwykły twór Boski.

Krótkie powiedzenia i cytaty o kobietach często także są zaczerpnięte z książek, filmów czy wierszy. Często są to także wypowiedzi artystów, udzielających wywiadów czy publikujących swoje treści w mediach społecznościowych.

Oto najciekawsze krótkie cytaty o kobietach:

​Kobieta tak potrzebuje mężczyzny, jak ryba potrzebuje roweru. - Gloria Steinem

Największą chwałą kobiety jest to, by jak najmniej o niej mówiono - Perykles.

Każda kobieta to fortepian – tylko trzeba umieć grać. - Gabriela Zapolska

Trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasińskich albo Słowackich, ale ze statystyki, która uczy, że każdy biały anioł jest w dziesiątej części prostytutką. - Bolesław Prus

Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta. - Napoleon Bonaparte

Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko. -​ Katarzyna Nosowska

Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem. - Napoleon Bonaparte

Wyobraźnia kobiety jest wartka jak strumień, w mgnieniu oka przeskakuje z podziwu do miłości, zaś z miłości do ołtarza. - Jane Austen

Najbardziej rozczarowane małżeństwem są zawsze te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować. - Marlena Dietrich

Kobiety nie znają umiaru - albo są lepsze, albo gorsze od mężczyzn - Virginia Woolf.

Czterdziestka to dla wielu kobiet mityczny, nieprzyjemny czas. Etap "trzydziestki" to wyrwanie się młodości i rozpoczęcie "prawdziwego życia", zaś "czterdziestka" często kojarzona jest z zakończeniem tego etapu, utratą wolności i szaleństwa. Czterdziestolatkom nie wypada, muszą być eleganckie, rozważne i stonowane. Tymczasem wiele cytatów i powiedzeń idealnie obrazuje, że to wszystko to przysłowiowy guzik prawda.

Oto najpiękniejsze cytaty o kobietach po 40:

Piękno kobiety nie polega na sukni, którą nosi, na figurze, którą ma, czy na sposobie, w jaki czesze włosy. Prawdziwe piękno pochodzi z jej pewności siebie, pasji i inteligencji. - Audrey Hepburn

Może niektórych kobiet nie da się ujarzmić. Może są stworzone do tego, żeby być wolnymi, dopóki nie znajdą godnego partnera, z którym mogą dalej czuć się wolnymi, ale już we dwoje. - (cytat z serialu „Seks w wielkim mieście”)

Dojrzała kobieta wie, że piękno płynie z pewności siebie i miłości do samej siebie. - Oprah Winfrey

Kobieta staje się naprawdę piękna, gdy akceptuje siebie i jest sobą. - Tina Fey

Kiedy kobieta akceptuje swój wiek, staje się pewna siebie. - Elizabeth Barrett Browning

Większość kobiet panicznie boi się czterdziestki, aby wkrótce za nią zatęsknić. - Lidia Jasińska

Po czterdziestce zaczyna się starość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. - Victor Hugo

Żeby nie było zbyt patetycznie, w sieci znajdziesz także wiele zabawnych lub lekko uszczypliwych cytatów o kobietach:

Kiedy kobieta pyta się „co?” w odpowiedzi na twoje słowa, nie oznacza to, że nie zrozumiała - daje ci czas na zmianę odpowiedzi.

Kobiety kochają zwierzęta - ale ich miłość do nich blednie, gdy znajdą mysz w kuchni.

Mężczyzna bez kobiety jest jak pies bez pcheł - da się żyć, ale jak nudno!

Kobieta bez mężczyzny jest jak pchła bez psa - życie ciężkie i gryźć nie ma kogo.

Każdy facet myśli, że kobieta marzy o księciu z bajki. To bzdura! Kobieta marzy o tym, by jeść co chce i nie przytyć.

Z kobietą jak z rzęsą: szybko wpada w oko, sprawia ci ból i jak próbujesz się jej pozbyć - toniesz w morzu łez.

Kobieta się nie obraża. Kobieta zapamiętuje.

