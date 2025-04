W Polsce zawód Douli jest wciąż nowością i raczej spotyka się je w większych miastach. Wydaje się jednak, że ich liczba będzie systematycznie wzrastać, ponieważ to, co wykonują Doule, jest nie do przecenienia dla wielu kobiet. No dobrze, to czym właściwie się zajmują?

Reklama

Kim jest Doula?

Tłumaczenie wprost w greki mówi, że Doula to "kobieta, która służy". Jej służba jest szczególna, ponieważ zajmuje się kobietą przy porodzie. Zadaniem Douli jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia rodzącej, wspieranie jej psychicznie, emocjonalnie, ale też fachowo. Doula jest bardzo pomocna zwłaszcza w takich przypadkach, gdy kobieta nie chce rodzić sama, a na poród rodzinny nie ma co liczyć, ponieważ jej partner zupełnie nie jest na to gotowy. Ale może także uczestniczyć przy porodach rodzinnych i wówczas wspierać zarówno rodzącą, jak i przyszłego tatę.

Ważnym zadaniem Douli jest pomoc w przetrwaniu trudnego czasu porodu, wytrwaniu w bólach i skurczach porodowych, przystosowaniu się w nowej roli mamy. Jest obecna nie tylko przy porodzie, lecz także tuż po nim. Może nauczyć mamę, jak opiekować się maleństwem i oswoić ją z nową rzeczywistością. Nie każda rodząca ma przecież możliwość pobierania rad od mamy czy innych kobiet, a jeśli czuje się sama niepewnie, Doula może jej wiele pomóc.

Czy Doula to inaczej położna?

Doula nie jest położną, choćby ze względu na fakt, że nie ma wykształcenia medycznego, a jedynie przebyty kurs. Jej rola też jest inna. Nie ma zająć się kobietą od strony medycznej, ale bardziej emocjonalnej. Ma pomagać znieść ból, masować, rozmawiać, starać się zrozumieć rodzącą. Między Doulą a rodzącą musi być doskonałe zrozumienie i zaufanie. Można powiedzieć, że w pewien sposób zastępuje ona bliskich, którzy mogą nie umieć lub nie chcieć angażować się emocjonalnie w poród danej kobiety. Mogą być w tym nieporadni i nieudolni, a przeszkolona Doula na pewno świetnie sobie poradzi w takiej sytuacji.

Co myślicie o tym zawodzie? Czy jest on przydatny? Czy może wy same chciałybyście zostać Doulą lub mieć kogoś takiego przy porodzie? Piszcie w komentarzach!

Reklama

Sprawdź też:

Zawody idealne dla mam

Mity o zachowaniu kobiet w pracy

Czas pracy po urodzeniu dziecka