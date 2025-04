Jak się okazuje, stereotypowe myślenie na temat kobiet w pracy jest tak mocno zakorzenione w społeczeństwie, że kobiety muszą niemal każdego dnia walczyć z nim. Według powszechnych opinii kobiety nie są zbyt zaradne w pracy, są gorszymi szefami i przez swoją emocjonalność nie radzą sobie ze stresem. Zgadzacie się z tym? Według nas to zupełna nieprawda.

Przedstawiamy wam najczęstsze mity na temat kobiet w pracy. Niech wreszcie będzie jasne, że są to jedynie powielane schematy, a nie fakty.

Kłamliwe mity na temat kobiet w pracy:

1. Kobiety w męskim świecie biznesu same stają się bardziej męskie

Kobiety nie muszą upodabniać się do mężczyzn, by radzić sobie w ich otoczeniu. Owszem, musimy nauczyć się większego zdecydowania czy chłodnego myślenia, ale czy to powoduje, że tracimy kobiecość? Absolutnie nie!

2. Kobiety źle znoszą stres w pracy

Kobiety są dużo bardziej emocjonalne niż mężczyźni i dlatego być może niektóre sprawy bardziej je dotykają. Jednak to właśnie dzięki emocjom potrafią też sobie z tym stresem świetnie poradzić. Mężczyźni z kolei często pozornie są oschli i nieczuli, a w samotności odreagowują stres przez różne używki. Kobietom wystarczy wykrzyczenie lub wypłakanie się komuś bliskiemu i stres opada.

3. Kobiety boją się odpowiedzialności

Jest wprost przeciwnie. To mężczyźni często spychają odpowiedzialność na kogoś innego i sami usprawiedliwiają tym samym swoje zachowanie. Kobiety czują się bardzo odpowiedzialnie za swoją pracę i projekty, w które wierzą i w które włożyły serca.

4. Kobiety są kiepskie w podejmowaniu szybkich, konkretnych decyzji

Nie można tu generalizować. Są kobiety, które mają z tym kłopot, ale są tak sami tacy mężczyźni. Jest też wiele kobiet, które wręcz zdumiewają otoczenie swoją stanowczością i skupieniem się na osiągnięciu celu. Wówczas potrafią podejmować bardzo szybkie i nierzadko absolutnie celne decyzje.

5. Kobiety nie nadają się na szefów

Nie można powiedzieć, że mężczyźni są zawsze dobrymi szefami, a kobiety słabymi. Po prostu sprawują tę funkcję inaczej. Kobiety i mężczyźni obdarzeni są innymi cechami i na inne rzeczy mogą zwracać większą uwagę. Nie oznacza to jednak, że któraś z grup robi to niepodważalnie lepiej i że kobiety nie mają żadnych zdolności przywódczych.

6. Kobiety bardzo rywalizują i nie są chętne do współpracy

To stwierdzenie jest absolutnie nieprawdziwe. Okazuje się, że to właśnie kobiety, kiedy zajmują wysokie stanowiska, chętnie pomagają innym kobietom i promują je, by te mogły się rozwijać. Jest między nimi silne poczucie solidarności. Może w błahych sprawach bywają zazdrosne i kłótliwe, ale w sprawach poważnych zachowują się zupełnie inaczej.

