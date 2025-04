Od 7 lipca w nowych samochodach będzie obecny system ADWW. Czym jest i do czego służy?

Reklama

Spis treści:

Czym właściwie jest technologia ADDW? Jest to specjalna kamera, który rejestruje ruch gałek ocznych kierowcy, a także specjalne czujniki, które znajdują się na kierownicy.

Celem systemu jest zapobieganie zasypianiu za kierownicą. Specjalne czujniki mają wyczuwać objawy zmęczenia kierowcy, takie jak spadek pulsu czy zwiększenie liczby mrugnięć. Zareagują także, gdy kierowca spuści wzrok poniżej deski rozdzielczej – w przypadku jechania z prędkością 50 km/h, sygnał nastąpi po 3,5 sekundy lub po 6 sekundach w przypadku niższej prędkości.

Kamery systemu ADDW nie będą jednak służyć do rozpoznawania twarzy. Ich zadaniem jest jedynie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze i zasugerowanie kierowcy, że powinien odpocząć..

Dotychczas system ADDW był częścią zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i był dostępny za dodatkową opłatą. Od 7 lipca 2024 roku ta opcja będzie obowiązkowa w nowych samochodach, w dodatku w tych, które dopiero przejdą homologację, informuje Portal Samorządowy.

Kierowcy starszych samochodów na razie nie muszą instalować systemu ADDW.

Zmęczenie kierowcy może prowadzić do groźnych sytuacji na drodze. Jak wylicza Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, zmęczenie lub zaśnięcie za kierownicą przyczynia się do 10 proc. wypadków na autostradach.

Zdaniem ekspertów, jedną z przyczyn takich wypadków jest długa i monotonna jazda, która sprzyja utracie koncentracji. Jazda samochodem przez kilkanaście godzin jest porównywalna do jazdy po spożyciu alkoholu.

Czytaj także:

Zapłacisz mniej za benzynę. Na tych stacjach paliw ruszyły wakacyjne promocje

Kobiece spojrzenie na motoryzację. Trendy, preferencje i potrzeby

Mandat za zbyt wolną jazdę? Jest to możliwe, kwota może uderzyć w portfel