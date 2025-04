Ustawa o ruchu drogowym określa, jak powinien poruszać się pojazd. Zbyt wolna jazda może stwarzać zagrożenie.

Spis treści:

Pojęcie bezpiecznej jazdy znalazło się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

art. 19 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Natomiast z art. 19 ustęp 2 wynika, że kierowca powinien utrzymywać bezpieczny odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania oraz jechać z taką prędkością, aby jego zachowanie na drodze nie utrudniało jazdy innym kierowcom i nie stwarzało zagrożenia.

Zbyt szybka jazda to najczęstsza przyczyna kolizji i wypadków, jednak zbyt wolna jazda też nie jest bezpieczna. Kiedy kierowca jedzie zbyt wolno, inni uczestnicy mogą być zmuszeni do gwałtownego hamowania, co stanowi sytuację niebezpieczną. Ponadto wolna jazda może pogarszać płynność ruchu i przyczyniać się do tworzenia zatorów na drodze.

W ustawie o ruchu drogowym nie znajdziemy definicji minimalnej prędkości, z jaką może poruszać się pojazd. Znajdziemy za to definicję autostrady, która określa, że jest to droga dla pojazdów mogących rozwijać prędkość co najmniej 40 km/h. Jeśli jedzie wolniej, policja może zareagować.

Zdarza się też, że na danym odcinku obowiązuje znak „prędkość minimalna”. Przyjmuje on formę niebieskiego koła z białą liczbą określającą minimalną prędkość w kilometrach na godzinę.

Najczęściej taki znak można spotkać na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie jazda z niską prędkością mogłaby spowodować korki, np. na autostradach czy drogach ekspresowych.

Poruszanie się z prędkością niższą niż dopuszczalna, może skutkować mandatem.

Jeśli kierowca będzie w ten sposób tamował lub utrudniał ruch, może otrzymać mandat w wysokości powyżej 500 zł. Jeśli natomiast nie zastosuje się do znaku C-14, otrzyma 100 zł mandatu i 1 punkt karny.

