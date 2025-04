Reklama

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że ponad 22 miliony Polaków ma prawo jazdy kategorii B, z czego kobiety stanowią około 40 proc. Co więcej, stale ich przybywa - w 2022 r. kobiety stanowiły 52 proc. świeżo upieczonych kierowców.

Czy kobiety są dobrymi kierowcami?



Najczęściej spotykanym stereotypem dotyczącym kobiet jako kierowców jest stwierdzenie, że są one gorszymi kierowcami i powodują więcej kolizji niż kierowcy. Tymczasem statystyki mówią co innego. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 roku kobiety odpowiadały za około 23 proc. wypadków drogowych, podczas gdy mężczyźni za 72 proc. Oznacza to zatem, że kobiety jeżdżą bezpieczniej.

Kobiety są bardziej skłonne do zmian niż mężczyźni



Kobiety są też bardziej skłonne do zmian niż mężczyźni, co potwierdza raport Santander Consumer Multirent „Polak w swoim aucie”. Wynika z niego, że zakup kolejnego samochodu częściej planują kobiety niż mężczyźni (27 vs 24 proc.).[1]

Czym kierują się kobiety przy wyborze samochodu?



Trendy wśród kobiet pokazuje coroczny plebiscyt Women’s World Car of The Year. Plebiscyt Women’s World Car of the Year (Światowy Kobiecy Samochód Roku) został ustanowiony w 2009 roku, a w jego jury zasiada obecnie 75 dziennikarek motoryzacyjnych z 52 krajów i 5 kontynentów. W 2023 roku zwycięzcą została Kia Niro. Z kolei w 2024 roku finalistami plebiscytu są Volvo EX30 (najlepsze auto rodzinne), BMW serii 5 (najlepsze duże auto), Kia EV9 (duży SUV), Volkswagen Amarok (najlepsze auto terenowe/najlepszy pickup) oraz Aston Martin DB12 (najlepsze auto luksusowe).[2] Wyniki plebiscytu pozwalają również na wychwycenie najważniejszych dla kobiet cech samochodów. Liczą się przede wszystkim bezpieczeństwo, wielkość i łatwość w manewrowaniu oraz ogólny komfort użytkowania związany z przestrzenią w kabinie, ilością schowków czy łatwością wsiadania i wysiadania.

- Przy wyborze auta kobiety kierują się przede wszystkim tym, do czego konkretnie jest im samochód potrzebny. Przykładowo będąc mamą, zwracają uwagę na to, aby auto było wygodne i stosunkowo małe. Oczywiście w kabinie powinna znaleźć się odpowiednia przestrzeń, aby włożyć fotelik czy na to, aby z przedniego siedzenia podać dziecku butelkę z napojem. Istotnym elementem jest również kwestia bezpieczeństwa dziecka, czyli m.in. wyposażenie w system ISOFIX, który jest już raczej standardem. Panie, które wybierają samochód do pracy, zwracają uwagę na zupełnie inne aspekty. Ważne jest dla nich to czy samochód posiada dodatkowe funkcje związane z autonomiczną jazdą i czy jest wyposażony w aktywny tempomat. Dość istotnym czynnikiem, którym kierują się kobiety przy wyborze nowego samochodu jest również to, czy będzie on wygodny do parkowania. Niektóre panie chcą po prostu, aby ich auto było wyższe. Wiadomo, że wtedy można sobie pozwolić na odrobinę nieuwagi, na przykład parkując przy dużym krawężniku. Oczywiście wśród naszych Klientek, znajdą się również kobiety, które preferują samochody z pazurem, czyli małe i szybkie. Dodam jeszcze, że przy wyborze nowego auta kolor także odgrywa ważną rolę, ale tu muszę podkreślić, że nie tylko dla pań jest on ważny – komentuje Małgorzata Kubica-Wysocka, Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Osobowych w Superauto.pl.

W Polsce przybywa kobiet przedsiębiorców



Coraz więcej kobiet w Polsce zaliczamy do grona przedsiębiorców, co również ma spory wpływ na ich potrzeby i preferencje zakupowe. Według danych firmy analitycznej Dun & Bradstreet Poland w 2023 roku aż 27 proc. firm w Polsce było prowadzonych przez kobiety[3]. Z kolei według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2022 roku kobiety założyły aż 37 proc. spośród wszystkich przedsiębiorstw utworzonych w Polsce w 2022 roku, co stanowi wzrost o 5 proc. względem 2021 r.[4]

Ile wydają na samochód kobiety i jakie finansowanie preferują?



Około 11 proc. klientów Superauto.pl stanowią kobiety, z czego aż 82 proc. z nich to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 95 proc. całkowitej sprzedaży wśród klientek Superauto.pl stanowią samochody nowe.

Wśród klientek biznesowych dominują samochody nowe (81 proc.), choć ich udział spadł rok do roku o 7 proc. Średnia wartość kupowanego samochodu przez kobietę w Superauto.pl w 2023 roku wyniosła 144 960 zł w przypadku samochodów dostawczych i była o 11 240 zł mniejsza niż w 2022 r., 146 064 zł w przypadku samochodów osobowych i była o 16 839 zł większa niż w 2022 r. oraz 262 371 zł w przypadku samochodów premium i wzrosła o 1267 zł w porównaniu do 2022 roku.

W przypadku klientek indywidualnych średnia wartość kupowanego pojazdu również wzrosła, zarówno w przypadku aut osobowych, jak i premium, jednak jest średnio o ok. 20 tys. zł niższa niż w przypadku klientek biznesowych.

Najpopularniejszą formą finansowania w 2023 roku był leasing, na który decyduje się aż 70 proc. wszystkich klientek. Wśród nich dominują te, które prowadzą własną działalność (97 proc.). Jedną z najczęściej wybieranych form finansowania jest też wynajem długoterminowy, na który decyduje się 14 proc. klientek Superauto.pl. Aż 80 proc. wszystkich umów zawierają klientki biznesowe.

Pozostałe 16 proc. klientek wybiera kredyt, gdzie widać wyraźną dominację klientek indywidualnych (aż 86 proc.).

- W ostatnim czasie nasze klientki najczęściej pytają o samochody marek takich jak: Skoda, Toyota, Opel, Hyundai czy Kia. Mamy również sporo zapytań o mniejsze SUV-y marek premium, czyli Audi i BMW. Spora część z tych zapytań dotyczy samochodów, które są wyższe. Mam tu na myśli m.in. modele takie jak: Opel Mokka, Toyota Yaris Cross, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. Ich wybór nie jest przypadkowy, bo po prostu są to samochody popularne lub takie, które w rankingach są dość wysoko jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ponadto mają dobrą obsługę serwisową lub wydłużony okres gwarancji jak na przykład w przypadku marki Kia – mówi Małgorzata Kubica-Wysocka, Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Osobowych w Superauto.pl.

Jakie marki i modele samochodów wybierają kobiety?



Spośród samochodów osobowych klientki Superauto.pl w 2023 roku sięgały najchętniej po Skodę (12 proc.), Toyotę (8 proc.) oraz Kię (6 proc.). W przypadku każdej z marek dominowały klientki biznesowe. Najpopularniejszymi modelami były Skoda Octavia, Toyota Yaris oraz Kia Ceed. Wybory te potwierdzają, że kobiety stawiają na komfortowe w użytkowaniu, kompaktowe i niezawodne samochody i podchodzą do zakupu pragmatycznie.

Z kolei najczęściej wybieranymi modelami samochodów dostawczych wśród klientek Superauto.pl w 2023 roku były natomiast Ford (13 proc.), Fiat (10 proc.) oraz Renault (10 proc.). Także i w tym przypadku klientki sięgały po sprawdzone modele, takie jak Ford Transit (10 proc.), Renault Master (2 proc.) oraz Citroen Berlingo (2 proc.).

Zaskoczeń nie ma wśród samochodów premium, gdzie dominowały Mercedes (25 proc.), Audi (19 proc.) oraz BMW (13 proc.). Najwięcej klientek sięgało po Audi A3, Mercedes GLS oraz BMW X7.

W kontekście preferencji zakupowych kobiet warto też wspomnieć o danych Rankomatu za I kwartał 2023 roku, kiedy to kobiety najczęściej ubezpieczały samochody marek Volkswagen, Opel, Ford, Toyota oraz Renault.[5]

Kobiety wolą samochody z automatyczną skrzynią biegów



Rośnie popularność samochodów z automatyczną skrzynią biegów. W 2023 roku aż 82 klientek biznesowych Superauto.pl wybrało ten rodzaj przekładni, co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2022 roku.

Słowem podsumowania



Podsumowując, kobiety mają często ściśle określone preferencje i podchodzą do zakupu samochodu bardziej pragmatycznie niż mężczyźni, jednocześnie są bardziej otwarte na zmiany. Kobiety lubią wygodne i bezpieczne samochody, do których łatwo się wsiada, i które oferują przestronne kabiny. Stąd też chętnie sięgają po SUV-y i crossovery, zwłaszcza te kompaktowe i miejskie. Dzięki stosunkowo niewielkim gabarytom okazują się one łatwe w manewrowaniu, a przy tym wystarczająco pakowne. O istotnej roli komfortu i bezpieczeństwa świadczą też upodobania kobiet dotyczące konkretnych elementów wyposażenia samochodów. Oczywiście względy estetyczne też są dla kobiet ważne, ale co ciekawe w tym aspekcie płeć nie gra roli. Krótko mówiąc, to właśnie Panie wydają się być bardziej pragmatycznymi nabywcami niż Panowie.

