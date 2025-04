Decyzja o zakupie nowego mieszkania często wiąże się z koniecznością wzięcia kredytu hipotecznego, zwłaszcza jeśli chcemy zamienić to stare na większe lub położone w droższej okolicy. Ale bywa i tak, że po latach mieszkania jako duża, wielodzietna rodzina, nagle dom pustoszeje, bo dzieci stają się dorosłe. Można wówczas pomyśleć o zamianie mieszkania na mniejsze, a zaoszczędzone pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania pożytecznie wykorzystać. Podpowiadamy, kiedy kupno nowego mieszkania to słuszna decyzja finansowa. Sprawdź!

Reklama

Kiedy zmienić mieszkanie?

1. Gdy rodzina się rozrasta

Pojawienie się potomstwa to najczęstszy impuls do tego, by zmienić mieszkanie. Aby mieszkało się wygodnie, para z dzieckiem powinna mieć do dyspozycji trzy pokoje. Jeden dla dziecka, drugi na sypialnię i trzeci jako pokój dzienny. Jeśli zatem dotąd bezdzietna para mieszkała w kawalerce, teraz może być im już zdecydowanie za ciasno.

2. Gdy kończy się przestrzeń

Miejsca może brakować nie tylko ludziom, ale i przedmiotom. Popularne porzekadło powtarzane przy okazji urządzania mieszkania mówi, że nie ma takiej przestrzeni w mieszkaniu, której nie da się zagracić. Często rozwiązaniem na ten problem jest po prostu uporządkowanie zgromadzonych rzeczy, ale czasami okazuje się, że miejsca jest rzeczywiście za mało, a nie każde mieszkanie na piwnicę lub komórkę lokatorską. Wtedy najlepszym wyjściem będzie oczywiście zakup większego mieszkania.

3. Gdy rodzina się kurczy

Rodzina z trójką lub czwórką nastoletnich dzieci to spora gromada, ale po jakimś czasie pociechy zaczynają opuszczać rodzinne gniazdo. To czas, gdy należy się szczerze zastanowić, czy na pewno kilka wolnych pomieszczeń jest potrzebne. Oczywiście „pokój gościnny” to jak najbardziej dobry pomysł szczególnie, gdy dzieci odwiedzają dom rodzinny dość często. Ale już trzy albo cztery takie pokoje to zbędny koszt.

4. Gdy brakuje sił do dbania o dom

Czasami problemem będzie nie sam rozmiar nieruchomości, ale i jej utrzymanie. I nie chodzi tu tylko o wysokie koszty związane z rachunkami, czynszem czy podatkiem. W pewnym wieku utrzymanie domu i ogrodu zaczyna bowiem stanowić problem. Warto wówczas rozważyć przeprowadzkę do mieszkania. Nie dość, że z dużym prawdopodobieństwem będzie to oznaczało spory zastrzyk gotówki, to jeszcze pozbędziemy się ciężkich obowiązków związanych z dbaniem o dom i jego otoczenie.

5. Gdy nieruchomość przestała spełniać oczekiwania

Bywa tak, że mieszkanie lub dom kupuje się ze względu np. na lokalizację czy otoczenie. Rzecz w tym, że po latach te atuty mogą się zmienić lub przestać być dla mieszkańców atrakcyjne. To, co kiedyś było zieloną okolicą, zmieni się w zatłoczone blokowisko, a cisza lasu zostanie zakłócona przez wybudowaną obwodnicę. Czasem ludzie kupują mieszkanie ze względu na korzystne dojazdy np. do pracy. Tę jednak można zmienić. Jeśli każdego dnia spędzasz w środkach komunikacji trzy godziny to warto zastanowić się nad zmianą miejsca zamieszkania.

Sprawdź też inne porady finansowe:

Ważne fakty o MDM

Komu Mieszkanie dla Młodych?

Dofinansowanie kredytu hipotecznego

Reklama

Materiały prasowe - Home Broker