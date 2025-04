Jak zrobić kawę mrożoną w domu, by smakowała jak z najlepszej kawiarni? Nie musisz posiadać ekspresu ani shakera - podstawą kawy mrożonej jest dobre espresso, odpowiednie proporcje i dodatki oraz oczywiście mrożony lub kruszony lód. Klasyczną ice coffee możesz przygotować także na bazie lodów i dodać do niej ulubione dodatki, takie jak cynamon, wiórki czekoladowe czy gęsty sos karmelowy.

Spis treści:

Kawa mrożona występuje w kilku odmianach. Różnią je nie tylko dodatki, ale przede wszystkim rodzaj kawy. Najczęściej tradycyjne kawy mrożone przygotowuje się na bazie prawdziwego espresso ze świeżo mielonych ziaren, jednak można wykorzystać także kawę rozpuszczalną. Tak przygotowany napój jest świetną bazą dla deserów kawowych w pucharkach czy w formie domowych lodów.

ice coffee - klasyczna kawa z kostkami lodu i dużą ilością mleka, przygotowywana na bazie mocnego espresso z kawiarki lub ekspresu;

- klasyczna kawa z kostkami lodu i dużą ilością mleka, przygotowywana na bazie mocnego espresso z kawiarki lub ekspresu; caffee frappe - kawa mrożona przygotowana z mocnej kawy rozpuszczalnej. Może być przygotowana na kostkach lodu lub kruszonym lodzie;

- kawa mrożona przygotowana z mocnej kawy rozpuszczalnej. Może być przygotowana na kostkach lodu lub kruszonym lodzie; kawa mrożona z lodami - tutaj zamiast lodu wykorzystuje się klasyczny smak lodów, najczęściej śmietankowy lub waniliowy.

Najprościej zrobisz kawę mrożoną w domu, przygotowując najpierw mocne espresso (posłodzone lub nie, wedle uznania), a następnie dodając do niej sporą ilość kostek lodu i wypełniając resztę szklanki zimnym mlekiem. Możesz wykorzystać zwykłe lub roślinne mleko.

Kawa Frappe to zaś kawa mrożona zrobiona na bazie kawy rozpuszczalnej przy pomocy shakera, miksera, blendera lub... zwykłego słoika! Przyda się jednak trzepaczka, by połączyć składniki i przy okazji wytworzyć charakterystyczną pianę.

Ta grecka kawa mrożona w podstawowej wersji nie zawiera mleka, ale utarło się, aby używać zwykłego, roślinnego lub kokosowego mleka do domowej kawy mrożonej frappe, by nadać jej delikatniejszego smaku - to tzw. Frappe me gala.

Składniki:

1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej,

5-6 kostek lodu (pokruszonych w blenderze),

150 ml zimnego mleka,

120-150 ml wody.

Sposób przygotowania:

Kawę zalej wodą, niech się zaparzy i pozostaw do ostygnięcia. Następnie w wysokim naczyniu lub szklance umieść kawę i zacznij ją miksować, następnie dodaj mleko i miksuj dalej. Powinnaś uzyskać ok. 3-5 cm piany. W kielichowym blenderze rozkrusz kostki lodu i dodaj do napoju. Możesz udekorować ją ciemnym kakao lub uzupełnić syropem smakowym. Zamiast kruszonego lodu możesz do shakera wrzucić całe kostki albo dodać je pod koniec.

fot. Jak zrobić kawę mrożoną frappe/Adobe Stock, Natalya

Kawa w kapsułkach to ciekawa alternatywa dla klasycznego espresso lub kawy typu lungo. W zależności od rodzaju ekspresu możesz przygotować różne wielkości kawy, a rodzaj kapsułek definiuje jej moc.

Aby zrobić kawę mrożoną z kapsułki, najpierw wybierz ulubiony smak, a następnie przygotuj podwójne espresso (możesz wybrać przycisk lungo lub dwukrotnie przygotować espresso w jednej filiżance). Następnie dodaj cukier, kostki lodu lub pokruszony lód oraz mleko.

Tak przygotowana kawa może być także bazą dla alkoholowych i bezalkoholowych drinków na lato.

Choć mówi się, że to gorąca kawa jest idealnym sposobem na ochłodzenie, podczas upalnych dni nie ma nic przyjemniejszego, niż napój wypełniony po brzegi czymś chłodnym. Nie musisz sięgać po kostki lodu. Możesz osłodzić sobie ten pyszny deser, dodając do szklanki ulubione lody.

Kawę lodową również najlepiej robić na bazie espresso. Schemat przygotowania domowej kawy mrożonej w tym wydaniu jest nieco inny, niż w przypadku innych kaw mrożonych. Świetnie pasuje do niej kleks bitej śmietany oraz słodkie sosy.

Składniki:

100 ml mleka,

50 ml espresso,

2 łyżeczki cukru,

2 duże łyżki lodów śmietankowych.

Sposób przygotowania:

Espresso zrób jak zazwyczaj, dodaj cukier i ostudź. Do szklanki o pojemności ok. 230 ml wlej do połowy mleko i dolej ostudzoną kawę. Następnie dodaj lody, nie mieszaj. Napój jest gotowy.

fot. Jak zrobić kawę mrożoną z lodami/Adobe Stock, xMarshall

Kawa mrożona domowa z kruszonym lodem smakuje najlepiej podczas bardzo upalnych dni. Możesz w ten sposób przygotować także kawową granitę. Na szczycie może pojawić się bita śmietana. O czym musisz pamiętać, robiąc kawę mrożoną z lodami?

Składniki:

espresso ok. 50 ml,

100 ml mleka,

pokruszony lód,

bita śmietana.

Sposób przygotowania:

Zaparz kawę, posłodź i pozostaw do ostygnięcia - musi być chłodna. Do szklanki o pojemności ok. 220 ml wrzuć pokruszony lód. Dodaj mleko i energicznie zamieszaj. Całość zalej schłodzonym espresso i udekoruj bitą śmietaną.

fot. Jak zrobić kawę mrożoną/Adobe Stock, Olga_arisphoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.06.2020.

