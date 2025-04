Jak radzić sobie z pracownikiem, który nie chce wykonywać swoich obowiązków? Pracodawca w takiej sytuacji nie jest bezsilny. Zgodnie z kodeksem pracy, może nałożyć na pracownika karę porządkową. Czego może się spodziewać niesumienny pracownik?

Kara dla pracownika

Po co właściwie w kodeksie pracy znajdują się zapisy o karach dla pracowników? Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, by pracodawca mógł przywołać pracownika do porządku. Zamiast grozić ciągle, że za nieodpowiednie zachowanie będzie się zwolnionym albo faktycznie zwalniać pracowników bez ostrzeżenia po pierwszej jakiejkolwiek wpadce w pracy, pracodawca może wystosować jedną z kilku możliwych kar. Jakie to mogą być kary?

Kary dla pracowników przywołujące ich do porządku

W celu zdyscyplinowania pracownika pracodawca może ukarać go w następujący sposób:

poprzez upomnienie;

poprzez naganę;

poprzez karę pieniężną.

Kiedy którą karę wybrać?

Rodzaj kary zależy od stopnia przewinienia, jakiego dopuścił się pracownik. Nie można stosować ich zamiennie w dowolny sposób. Kara nie może być zbyt wysoka i surowa. Upomnienie bądź naganę stosuje się do bardziej błahych przewinień, karę pieniężną natomiast do tych poważniejszych.

Upomnienie bądź naganę pracownik może otrzymać, gdy:

nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w firmie - np. spóźnia się, nie wykonuje poleceń służbowych;

nie przestrzega przepisów BHP;

nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych - np. pali papierosy w miejscach niedozwolonych, usuwa tabliczki informujące o drodze przeciwpożarowej;

nie przestrzega zasad dotyczących potwierdzania przybycia lub opuszczenia pracy, usprawiedliwiania nieobecności.

Karą pieniężną zostanie obarczony pracownik, gdy:

dopuszcza się spożywania alkoholu w miejscu pracy;

nie przestrzega przepisów BHP;

nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych.

Przepisy dotyczące BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego mogą być naruszane w sposób błahy bądź poważny, dlatego też można wystosować w przypadku ich nieprzestrzegania zarówno kary nagany lub upomnienia jak i kary pieniężnej.

