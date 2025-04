Nie każdy czuje się podczas publicznych wystąpień jak ryba w wodzie. Niektóre z was pewnie wprost tego nie znoszą i najchętniej nigdy nie zabierałyby głosu na forum. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca przykazuje właśnie wam powiedzieć coś publicznie, ponieważ to wy jesteście odpowiedzialne za dany dział czy projekt i jesteście najbardziej kompetentne w tym zakresie.

Takie wyróżnienie od szefa powinno się traktować jako swoistą nobilitację. Co jednak, gdy jakiekolwiek publiczne wystąpienie nadmiernie nas stresuje? Aby je przetrwać i nie zapomnieć połowy tego, co powinno się powiedzieć, warto porządnie się przygotować. Jak to zrobić?

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

1. Skonkretyzuj cel przemówienia

To bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, jaki jest cel, dla którego wszyscy zebraliście się na danym spotkaniu. Bez jego ustalenia twoja mowa będzie jałowa i niepotrzebna. Cel przedstaw na samym początku, a później wracaj do niego w trakcie, tłumacząc po kolei, jak go osiągnąć.

2. Nakreśl precyzyjnie, co jest tematem wypowiedzi

Każde wystąpienie powinno być o czymś. Dzięki uświadomieniu sobie przedmiotu wypowiedzi, unikniemy mówienia o wszystkim i o niczym. Nie przeskakuj z jednego wątku na kolejny. Taka niekonsekwencja w przemawianiu powoduje chaos i bardzo utrudnia odbiór. Słuchacze mogą czuć się zagubieni i ostatecznie w ogóle przestać się słuchać. Rób pauzy, intonuj odpowiednio te frazy, które wymagają szczególnego podkreślenia.

Bardzo ważne jest, żebyś już w domu wygłosiła takie przemówienie co najmniej kilka razy. Po pierwsze dzięki temu już na żywo nie będziesz czytała z kartki, bo będziesz je w większości pamiętała, a po drugie będziesz mogła od razu odpowiednio przygotować tekst - pewne rzeczy pogrubić, inne zakolorować, podzielić akapity tak, żeby wiedzieć, gdzie zrobić dłuższą przerwę.

3. Dostosuje język do konkretnych a nie potencjalnych odbiorców

Już w trakcie przygotowywania przemówienia musisz wiedzieć, do kogo będzie ono kierowane. Nie pomijaj tej wskazówki. Podczas tego faktycznego wystąpienia będziesz czuła się pewniej, kiedy słuchacze okażą zainteresowanie i skupienie na tym, co mówisz, a będą tak robić, jeśli trafisz do nich poprzez znany im język. Zastanów się zatem, czy słowa, których chcesz użyć na pewno będą czytelne i jasne dla odbiorców.

4. Zastanów się nad sednem wystąpienia

Kluczem do sukcesu wystąpienia publicznego jest to, żeby słuchacze usłyszeli i zapamiętali dokładnie to, co chcesz przekazać. Jest to bardzo ważne zwłaszcza przy przemowach perswazyjnych. Całość powinna wyglądać profesjonalnie i merytorycznie. Musisz zatem odpowiednio grać słowem w taki sposób, aby dotrzeć do słuchaczy w zamierzony sposób.

5. Wyobraź sobie, jaka byłaby idealna reakcja odbiorców i zaplanuj, jak ją osiągnąć

Być może powinnaś wykorzystać użycie żartu? Być może przestraszyć, zagrozić? Wszystkie chwyty dozwolone, byle tylko słuchacze zapamiętali i zrozumieli wszystko tak, jak sobie to zaplanowałaś.

Nasza rada - stań w domu przed lustrem, kiedy ćwiczysz przemowę. Dzięki temu zobaczysz, jak zachowuje się twoja mimika, jakie gesty wykonujesz i czy współgrają one z tym, co mówisz. Bądź świadoma tego, że czasami jeśli sami nie jesteśmy do czegoś przekonani, ale próbujemy przekonać innych, mówimy pewne słowa, ale gestykulujemy w sposób im przeczący. Znajomość mowy ciała jest czasami bardzo przydatna, nie tylko podczas przygotowywania wystąpienia publicznego.

