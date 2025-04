Wiele mówi się o tym, jakie błędy popełniają kandydaci, gdy wysyłają aplikacje na różne stanowiska pracy. Jednak to nie tylko oni się mylą i nie zawsze brak odpowiedzi na wysłane CV jest wyłącznie ich winą. Rekruterzy też się mylą. Sprawdźcie, w czym najczęściej!

Jakie błędy popełniają rekruterzy w różnych firmach?

Oto pomyłki, które sprawiają, że rekrutacja jest nieefektywna, droga, wydłużona lub po prostu źle przeprowadzona. Być może przez którąś z nich i ty straciłaś kiedyś szansę na świetną pracę.

1. Odrzucanie kandydatów o zbyt wysokich kwalifikacjach

Obawy, że „pracownik o zbyt wysokich kwalifikacjach” i tak nie zabawi w firmie zbyt długo, bo po prostu będzie się nudzić, lub że naprawdę dobry pracownik będzie zbyt drogi są nie tylko błędne, ale przede wszystkim krótkowzroczne. Firma, żeby się rozwijać, musi mieć porządnych, zdolnych i wykwalifikowanych pracowników. Im bardziej, tym lepiej.

2. Bezrefleksyjne odrzucanie mniej wykwalifikowanych pracowników

Przede wszystkim warto pamiętać, że papier przyjmie wszystko – ukończone kursy nie zawsze przekładają się na umiejętności. Zatrudniać należy więc na podstawie osiągnięć i potencjału, a nie kwalifikacji przedstawionych na papierze. Często najlepszymi pracownikami, odnoszącymi największe sukcesy w pracy są ci teoretycznie mniej wyszkoleni. To co się liczy, to przede wszystkim predyspozycje, zapał do pracy i nastawienie na wyniki.

3. Brak planu zatrudniania

Rekrutacja jest niezwykle istotna dla rozwoju firmy, dlatego naboru pracowników nie należy prowadzić ad hoc. Ważne aby działania były zaplanowane – musimy wiedzieć kogo chcemy zatrudnić i jakie cele miałby realizować. Należy też pamiętać, że rekrutacja powinna być skierowana na długoterminowe korzyści dla organizacji.

4. Oferowanie wynagrodzenia poniżej rynkowego

Jakość i cena zawsze idą w parze. Ciężko przyciągnąć wartościowych pracowników, nie oferując godnego wynagrodzenia. Kiepski pakiet wynagrodzeń zwykle przyczynia się więc do wysokiej rotacji. Niesatysfakcjonująca pensja sprawia, że pracownicy zaczynają rozglądać się za zmianą pracy i najczęściej odchodzą przy pierwszej lepszej okazji.

5. Angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji

Konsensus nie zawsze jest najlepszym wyjściem, zwłaszcza jeżeli chodzi o rekrutację. To prawda, że dokonując wyboru, dobrze jest uwzględnić to, czy nowa osoba będzie pasować do reszty zespołu, odnajdzie się w środowisku firmy. Urządzanie plebiscytu jest jednak bardzo złym pomysłem. Efektywna rekrutacja polega na tym, by przyłączyć do grupy najlepszego kandydata, a nie najlepiej wyglądającego czy najmilszego, dlatego decyzja powinna być podejmowana w sposób profesjonalny.

6. Kierowanie się subiektywnymi odczuciami

Błędem jest zarówno zbytnie kierowanie się postawą kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i ignorowanie pierwszego wrażenia. Dobry rekruter nie powinien ulegać subiektywnym odczuciom, a starać się zrozumieć naturę i osobowość kandydata. To, jak dana osoba zachowywała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie zawsze przekłada się na to jakim będzie pracownikiem, jak radzi sobie z relacjami w większej grupie współpracowników.

7. Zatrudnianie wyłącznie osób pasujących do wzorca

Nie ma oczywiście nic złego w zatrudnianiu osób, które „pasują” do tych, które już pracują w firmie, należy jednak pamiętać, że co za dużo to niezdrowo. Różnicowanie zespołu poprzez zestawianie ze sobą różnych osobowości, sposobów myślenia, doświadczeń przyczyni się do zwiększenia kreatywności i wzmocnienia całej firmy.

8. Zła strategia pozyskiwania kandydatów

Często problemem jest nieznajomość rynku. Chcąc wybrać najlepszego kandydata, trzeba przede wszystkim wiedzieć, gdzie go szukać. Zwykle rekruterzy ograniczają się do publikacji ogłoszeń na najpopularniejszych portalach, tymczasem wielu kandydatów nie poszukuje pracy w sposób aktywny i trzeba do nich dotrzeć w inny sposób. Źle zaplanowana strategia rekrutacji wpływa na znaczne wydłużenie czasu poszukiwań. To oczywiście wzrost kosztów i spadek efektywności firmy, która traci na braku odpowiedniego pracownika.

Na podstawie materiałów prasowych GoWork.pl