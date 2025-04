Rozmowy rekrutacyjne bywają stresujące. Czasami taki stres jest konieczny, bo działa mobilizująco, ale może też wręcz paraliżować, a wówczas na zdobycie pracy raczej nie mamy szans... Warto zatem poznać tajniki, które stosują rekruterzy do wyłapywania najciekawszych i według nich najlepszych kandydatów. Aby być też uznaną za taką osobę, koniecznie trzeba działać w sposób, który preferują. Podpowiadamy, o czym nie możesz zapomnieć!

Jak zwiększyć szansę na zdobycie pracy?

1. Aplikuj zgodnie z kluczem

Niektórzy rekruterzy i pracodawcy używają specjalnych programów, które pomagają im wybrać spośród wielu podań te, którym warto się przyjrzeć. Analizują je pod kątem tego, w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby, wynikające z opisu stanowiska. Ważne są zatem tzw. słowa klucze. Przygotowując podanie, trzeba użyć kilku słów typowych w danej branży i pojawiających się ofercie.

2. Bądź taki sam online i offline

Specjaliści od rekrutacji niczego nie biorą na wiarę. Wszystko szczegółowo sprawdzają. Ci najlepsi weryfikują informacje o kandydatach także na portalach społecznościowych. Zanim złożymy papiery, musimy sprawdzić, czy to, co widnieje na naszym profilu na danym serwisie, jest aktualne. Jeśli będziesz miała inne dane na różnych portalach, twoja wiarygodność jako kandydata automatycznie spadnie.

3. Dobrze się przygotuj

Doskonałe kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe to podstawa. Ale nawet najlepsze papiery nie pomogą, jeśli wykażemy się ignorancją. Do napisania podania i rozmowy trzeba się dobrze przygotować. Kluczowe jest przeprowadzenie dochodzenia o potencjalnym pracodawcy. Czytamy oczywiście to, co zamieszcza na firmowej stronie internetowej, ale też przeszukujemy sieć. Szukamy na portalach społecznościowych i branżowych informacji o zasadach i wartościach, jakimi kieruje się firma. Do nich odnosimy się w aplikacji i podczas rozmowy. Zawsze na końcu decyduje człowiek. A ten kieruje się własnym osądem. Wspólne wartości pomogą zbudować nić porozumienia i sympatii.

4. Policz i wytłuść osiągnięcia

Nawet najlepsze podanie może zagubić się wśród wielu innych. Ale jest pewien trik, który pomoże temu zapobiec - liczby. Dobrze jest przeliczyć swoje osiągnięcia i doświadczenie na procenty i kwoty. To naprawdę działa. Może np. podać wysokość budżetu, jakim się zarządzało, liczbę podwładnych albo procent, o jaki zredukowało się koszty. Trzeba tylko zachować umiar, by CV nie zamieniło się w sprawozdanie finansowe.

5. Przypominaj się regularnie

Wysłałeś CV i cisza? To jeszcze nie powód to nerwów. Najlepsi rekruterzy nie działają pochopnie.

Jeśli więc oferty pracy nie ma od razu, nie musi to oznaczać najgorszego. Warto jednak regularnie dzwonić, by się przypominać.

Na podstawie materiałów prasowych MonsterPolska.pl