Wiele osób marzy o pracy w policji. Nie ma w tym nic dziwnego - ten zawód to rodzaj służby, który daje możliwość pomocy innym. Niektórzy patrzą na to również z bardziej praktycznego punktu widzenia. Służba w policji daje stabilność zatrudnienia i jasne warunki współpracy. Należy jednak pamiętać, że jest to stresujący zawód, wymagający i obciążający psychicznie. Ci, którzy się na niego zdecydują, z pewnością będą czuć jednak dużą satysfakcję. Jak zostać policjantem albo policjantką?

Jakie wymagania musi spełniać przyszły policjant?

Kandydat do pracy w policji musi spełniać 7 regulaminowych wymogów:

posiadać nieposzlakowaną opinię - niekaralność jest raczej oczywista,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

mieć polskie obywatelstwo,

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzystać z pełni praw publicznych,

poświadczyć o tym, że zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności,

mieć zdolność psychiczną i fizyczną do podjęcia służby.

Co dokładnie trzeba zrobić, aby dostać się do pracy w policji?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz starać się o przyjęcie.

Złóż niezbędne dokumenty. Możesz to zrobić we wszystkich komendach wojewódzkich, a także w niektórych komendach miejskich lub powiatowych. Wykaz koniecznych dokumentów znajduje się na stronie internetowej praca.policja.pl.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest test wiedzy o policji.

Drugim etapem jest test sprawności fizycznej.

Trzeci test to badania psychologiczne, podczas których sprawdzana jest stabilność psychiczna, zachowania społeczne, postawa w pracy, a także intelektualne predyspozycje.

Czwartym testem jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza zespół złożony z 2-4 osób.

Po rozmowie kandydat musi stawić się na komisji lekarskiej - zostaje poddany szeregowi specjalistycznych badań.

Istotnym elementem rekrutacji jest też ankieta bezpieczeństwa osobowego. Na podstawie udzielonych przez kandydata odpowiedzi, komisja weryfikuje czy może on mieć dostęp do poufnych informacji.

Po przejściu wymienionych etapów nie pozostaje nic innego, jak wypatrywać swojego nazwiska na liście. Lista rankingowa prezentuje wyniki poszczególnych kandydatów na poszczególnych etapach.

Po zakwalifikowaniu do służby w policji, należy odbyć niespełna 6-miesięczną służbę w jednej ze szkół policyjnych. Następnie jest się czasowo oddelegowanym do służby w prewencji policji, co trwa ok. 49 dni. Później policjant rozpoczyna pracę we wskazanej przez siebie jednostce.

