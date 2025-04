Okazuje się, że obecnie wcale nie trzeba wysyłać setki formularzy aplikacyjnych, by w końcu zdobyć wymarzoną pracę. Teraz coraz częściej to rekruterzy sami znajdują ciekawe osoby, które pasowałyby do danego stanowiska pracy i niespodziewanie zapraszają je na rozmowy kwalifikacyjne. Co zrobić, żeby i tobie się w końcu poszczęściło? Podpowiadamy!

Nie trzeba naprawdę wiele, by dać się odszukać i znaleźć zatrudnienie. W dobie wszechobecnego internetu warto przede wszystkim postawić na nowe technologie i wykorzystać możliwości, jakie nam daje internet. Każdy poszukujący pracę powinien mieć np. założone konto na odpowiednim portalu, którego użytkownikami są także rekruterzy i przeróżni pracodawcy. Ale samo jego posiadanie nie wystarczy, należy jeszcze mądrze nim zarządzać. Dobrze przygotowany profil zawodowy pracownika może przyciągać rekruterów jak magnes.

Jak znaleźć pracę bez wysiłku?

Siedząc wygodnie w domu załóż konto na wybranym serwisie rekrutacyjno-społecznościowym i bądź na nim aktywna. Umieść wszelkie ważne dane na swój temat, dołączaj do grup dyskusyjnych. Chwal się też konkretnymi umiejętnościami i osiągnięciami zawodowymi, które są tego potwierdzeniem. Referencje od współpracowników czy byłych przełożonych robią na rekruterach dobre wrażenie. Pozytywna opinia o twojej osobie, wyrażona przez innych, podpisana z imienia i nazwiska, zwiększa wiarygodność ciebie jako kandydata. Warto więc takie opinie gromadzić.

Serwisy często proponują szereg dodatkowych możliwości dla osób zainteresowanych otrzymywaniem ofert zatrudnienia. Jeśli wykorzystamy dostępne funkcje, czyli np. przeszukamy aktualne oferty pracy umieszczane w danym serwisie lub uaktywnimy się na profilach pracodawców, u których chcielibyśmy pracować, to prawdopodobieństwo znalezienia pracy jest jeszcze większe.

Największe serwisy rekrutacyjne przyciągają zarówno kandydatów szukających pracy, jak również tych, którzy w danym momencie jej nie szukają. Osoby aktywne zawodowo zdają sobie sprawę z tego, że warto odpowiednio prezentować się na rynku pracy poprzez profile zawodowe, do których mają dostęp rekruterzy. Dzięki temu nawet nie szukając aktywnie pracy możemy otrzymać propozycje zatrudnienia, z których być może zechcemy skorzystać.

Na podstawie materiałów prasowych GoldenLine