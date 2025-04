Przed narodzinami dziecka długo szukaliście idealnego imienia. W końcu zdecydowaliście. Dziecko przyszło na świat i zarejestrowaliście je w urzędzie stanu cywilnego, nadając imię x. Jednak po kilku miesiącach na spokojnie myślisz znowu o imieniu dla maleństwa i dochodzisz do wniosku, że wybraliście kiepsko. Imię jest zbyt przekombinowane lub zwyczajnie nie pasuje do dziecka. Co wówczas zrobić?

Jak zmienić dziecku imię?

Po pierwsze należy wiedzieć, czy taka zmiana jest w ogóle możliwa. Tu odpowiedź jest następująca: zmiana imienia dla dziecka jest możliwa, ale nie zawsze jest prosta. Rodzice mają na to maksymalnie 6 miesięcy od daty wydania aktu urodzenia. Po tym terminie zmiana imienia nie będzie już możliwa w tak łatwy sposób. Aby zmienić imię starszemu dziecku, należy podać ku temu jakiś poważny powód, np. poinformować urząd, że dane imię uwłacza godności dziecka. Ewentualnie jeśli dziecko dorośnie, będzie mogło samo wnioskować o zmianę imienia, jeśli stosownie to umotywuje.

Co trzeba zrobić, żeby zmienić dziecku imię?

Jeśli zdecydujesz, że na pewno chcesz zmienić dziecku imię, musisz poinformować o tym urząd stanu cywilnego. W tym celu musisz złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia bezpośrednio do kierownika danego USC.

Możesz we wniosku oświadczyć, że zmieniasz dziecku jedno imię lub dwa imiona (jeśli ma dwa i chcesz zmienić oba) albo też jedynie zamienić je kolejnością. Masz też prawo do oświadczenia, że chcesz pozostawić dziecku imię, ale zmieniając mu pisownię (np. spolszczyć imię zagraniczne lub na odwrót).

Czy na oświadczeniu wystarczy podpis jednego z rodziców?

Nie. Tę decyzję musicie podjąć wspólnie. Na oświadczeniu potrzebne są dwa podpisy - matki i ojca dziecka. Warto też, zanim udacie się z partnerem to USC, przemyśleć tę kwestię bardzo dogłębnie. Zmiany można dokonać tylko raz w ciągu tego pół roku.

