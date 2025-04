Właśnie przyszło na świat wasze pierwsze maleństwo? Z pewnością radość z tego faktu może wam przyćmić i przewartościować wiele spraw. Nie zapomnijcie jednak o bardzo ważnej rzeczy - zarejestrowaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego wraz z nadaniem mu imienia, jakie wybraliście. Jeśli tego nie zrobicie... urząd sam wybierze je za was!

Rejestracja dziecka w USC

Tuż po narodzinach dziecka jedno z rodziców musi udać się do urzędu, by zarejestrować nowego obywatela. Urząd wyda wówczas odpis aktu urodzenia, czyli bardzo ważny dokument, potrzebny wiele razy w życiu, bez którego też nie dałoby się udowodnić, że dana osoba faktycznie istnieje.

Dokument ten jest na tyle istotny, że urząd nie może czekać w nieskończoność na przybycie rodziców. Ile zatem młodzi rodzice mają czasu na zarejestrowanie dziecka w USC, zanim urzędnicy zrobią to za nich?

Termin rejestracji dziecka w USC

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa rodzic ma 21 dni na zarejestrowanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Trzytygodniowy termin został wprowadzony w marcu br. Wcześniej rodzicie mieli na to 14 dni. Prawdopodobnie ten termin był jednak zbyt krótki i wielu dzieciom nadawano imiona z urzędu, ponieważ rodzice go przegapiali. Owszem, po nadaniu imienia przez urząd, rodzic ma prawo do wnioskowania o jego zmianę, ale to wymaga załatwienia dodatkowych formalności.

Warto dodać, że rodzice, którym urodziło się martwe dziecko, także mają obowiązek zarejestrowania go USC. Należy to zrobić w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia. Taka sytuacja jest dla rodziców z pewnością szczególnie trudna, jednak jeśli chcą móc pochować dziecko, muszą uzyskać jego akt urodzenia. Taki akt urodzenia martwego dziecka wydaje się tylko w przypadkach, gdy da się ustalić płeć dziecka. Jeżeli zatem urodziło się ono zbyt wcześnie i nie rozwinęły mu się jeszcze narządy płciowe, nie można niestety ubiegać się o wydanie aktu urodzenia.

Rejestracja dziecka w USC