O naprawdę lojalnego, pracowitego i ambitnego pracownika wcale nie jest łatwo. Każdy rozsądny pracodawca wie, że musi w takie osoby inwestować, by nie zechciały przejść do konkurencji. Jak zatem zatrzymać dobrego pracownika i jak go motywować do dalszej efektywnej pracy i sprawić, by w danej firmie czuł się doceniany i ważny? Podpowiadamy!

Nasze rady, jak zatrzymać dobrego pracownika:

1. Wyznaczaj ambitne cele

Dbaj o rozwój podwładnych. Ci najbardziej wartościowi sami nastawieni są na rozwój, więc powinnaś im to zapewnić. Stagnacja i nuda sprawi, że zechcą poszukać innej, ciekawszej pracy.

2. Traktuj każdego jak indywidualny podmiot

Pracownicy nie mogą być dla ciebie zbitą masą. Każdy jest inny i każdy, a szczególnie zaangażowany pracownik, potrzebuje uwagi, docenienia, pochwały i indywidualnego podejścia.

3. Nie patrz tylko na liczby, lecz także na zaangażowanie

Owszem, wyniki są ważne, jednak nie zawsze najważniejsze. Czasami na sukces składa tak wiele czynników, również tych niezależnych od autora danego projektu, że nie można wyłącznie po danych statystycznych uznać go za najlepszego pracownika. Sprawiedliwe ocenianie i dostrzeganie zaangażowania jest niezwykle ważne.

4. Buduj dobre relacje

Bądź lojalna i uczciwa. To przede wszystkim. Jeśli coś obiecasz, dotrzymaj słowa. Nie unikaj też kontaktu z pracownikami, ale informuj ich o różnych działaniach, zwłaszcza jeśli dotyczą one ich samych. Pomijani i traktowani jak powietrze stracą entuzjazm do pracy w danym miejscu.

5. Angażuj pracowników w nowe rzeczy

Dzięki temu będą czuli się coraz ważniejsi i coraz bardziej potrzebni w danej firmie. Takie przywiązanie utrudni im ewentualną decyzję o odejściu z pracy.

6. Pytaj pracowników o ich potrzeby, opinie

Na pewno nie będziesz mogła im wszystkim sprostać. Nie chodzi o to, że masz nagle stać się dla nich świętym Mikołajem. Powinnaś jednak wiedzieć, co jest dla nich ważne i zapewniać im sukcesywnie te rzeczy, jednocześnie motywując do efektywniejszej pracy. Będą wtedy wiedzieli, że wytężona praca nie idzie na marne, ale przynosi wymierne korzyści.

7. Doceniaj finansowo szczególne osiągnięcia

Żadna motywacja nie zatrzyma pracownika, jeśli nie będą za tym szły korzyści finansowe. Porządny pracownik oczekuje, że będzie traktowany poważnie i jego praca zostanie doceniona. Jeśli nie chcesz, by najlepsi odchodzili do konkurencji, premiuj ich pracę od czasu do czasu.

