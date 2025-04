Wyrafinowanych włamywaczy na szczęście nie jest zbyt wielu. Większość działa prymitywnie - wyważa drzwi lub okno, rozwierca zamek, wybija szybę. Ich można przechytrzyć. Oto co należy zrobić, zanim zamkniemy drzwi i wyjedziemy na kilka dni lub na dłużej na urlop. Niektóre działania, np. wymiana drzwi trochę kosztuje, ale, na bezpieczeństwie naprawdę nie warto oszczędzać, bo straty mogą być o wiele wyższe.

Jak zabezpieczyć dom przed złodziejem?

Ogrodzenie

Oczywiście wyższe stanowi skuteczniejszą zaporę. Sprawdź czy sztachety są solidnie przybite, a siatka porządnie naciągnięta i nie dziurawa. Jeśli nie masz żywopłotu, warto posadzić gęsty i kolczasty. W tym sezonie nie poprawi jeszcze bezpieczeństwa, ale za kilka lat już będzie cię chronił.

Drzwi wejściowe

Najlepiej mieć antywłamaniowe, z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zakwalifikowane do tzw. klasy bezpieczeństwa C lub klasy 4. Mają one solidne rygle wchodzące w futrynę, a czasem też w próg. Koszt od 1500 zł. Można też postarać się nieco wzmocnić stare drzwi (najlepiej skorzystać z porady i pomocy ślusarza) i ew. zamontować w nich dodatkowy solidny zamek. Jednak 3 zamki to maksimum. Każdy kolejny może osłabiać konstrukcję drzwi.

Drzwi garażowe

Jeśli garaż ma połączenie z domem, traktuj je jako drugie drzwi wejściowe. Muszą być równie solidne, ponieważ ze statystyk policyjnych wynika, że złodzieje często dostają się do domu przez nie.

Okna

Nigdy nie zostawiaj uchylonych. Bezpieczeństwo podnoszą rolety zewnętrzne (od 150 zł). Natomiast montaż krat jest dyskusyjny. Złodzieje stosują tzw. metodę na Jamesa Bonda - schładzają kratę sprężonym ciekłym azotem po czym pęka ona od uderzenia młotkiem. Nie lekceważ także okien piwnicznych, bo przez nie także łatwo dostać się do domu.

Monitoring

Rozważ wykupienie usługi w firmie ochroniarskiej, zwłaszcza, gdy dom położony jest na odludziu. Duży wydatek czeka cię tylko na początku. Zainstalowanie systemu alarmowego kosztuje min. 1000 zł. Potem będziesz płacić abonament w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Sąsiad na straży

Dobrego sąsiada nie zastąpi nawet nowoczesny alarm. Zostaw mu klucze i poproś, aby co 2–3 dni uchylał na kilka minut okna, zapalał i gasił światło. To odstraszy potencjalnych włamywaczy. Przypomnij o sprzątaniu ulotek, które często wieszane są na klamce lub rzucane na wycieraczkę.

Poproś o wyjmowanie listów ze skrzynki. To daje pozór obecności gospodarzy. Zapisz sąsiadowi telefon i adres, pod którym będziesz przebywać. Powiedz mu o swoich obawach. Np. jeśli w ciągu roku zapukała do ciebie osoba oferująca jakąś usługę, a po wylegitymowaniu okazała się kimś innym. Mógł to być informator złodziei.

Wypożycz skrytkę

Niektóre banki oferują usługę wynajmu skrytek depozytowych lub kaset. Znajdują się one w pomieszczeniu skarbcowym. Możesz w niej umieścić wartościowe przedmioty, np. biżuterię, cenne pamiątki, dokumenty. Niektóre banki przyjmują na przechowanie także większe przedmioty, np. cenne obrazy lub antyki.

Koszt: 20–30 zł miesięcznie. Umowa wynajmu kasety lub skrytki może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Dzienny koszt wynosi 1,5–2 zł. Do skrytki są dwa klucze. Jeden otrzymuje klient, a drugi pozostaje w banku. W każdej chwili możesz zajrzeć do depozytu i sprawdzić jego zawartość. Dostęp do skrzynki może mieć także osoba upoważniona.

Nie chwal się

Nie opowiadaj o swoich wyjazdowych planach zbyt dużej liczbie znajomych i wytłumacz dzieciom, aby także się powstrzymały. Staraj się dyskretnie spakować walizki do samochodu, aby potencjalny złodziej nie wiedział, że wyjeżdżasz.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"