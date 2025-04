Aby twórczo działać, pracować oraz rozwijać się, trzeba pamiętać szczególnie o czasie wolnym i to właśnie z niego czerpać energię. Jak wykorzystać czas wolny, aby był najbardziej efektywny? Uczestnicy badania panelowego UPC wskazują, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak Internet, czy nowoczesna telewizja mogą efektywniej wykorzystywać czas wolny, rozwijać pasje i zainteresowania.

Reklama

Jak wykorzystać czas wolny, wykorzystując nowe technologie?

70% ankietowanych za narzędzie pozwalające zaoszczędzić czas w domu uważa Internet, a prawie 40% za efektywne uznaje oglądanie telewizji. Zadbajmy o jakość naszego życia i mądrze inwestujmy swój czas tak, by starczyło go na wszystkie najważniejsze aspekty życia.

Najczęściej nasze postanowienia i cele mają służyć rozwojowi i lepszej jakości życia. Z badania przeprowadzonego przez UPC wynika, że swoje postanowienia noworoczne w pełni realizuje niespełna 11% osób. Badanie potwierdza, że przeszkodą, która stoi na drodze ku ich realizacji jest brak czasu. Badani jednak wskazują na to, że w dążeniu do realizacji postawionych celów i zamierzeń wspierają ich nowoczesne technologie, w tym Internet i interaktywna telewizja. Ich wykorzystanie pomaga nie tylko w efektywnym wykorzystaniu czasu w domu, ale także i oszczędzaniu pieniędzy.

Ekspert radzi, jak wykorzystać czas wolny:

„Jeżeli szanujesz swoje zdrowie psychiczne, musisz nauczyć się planować własny czas wolny. Jedna trzecia pytanych w badaniu UPC stwierdziła, że czas spędzony przez nich w domu jest ani efektywny ani nieefektywny lub też nieefektywny. Tymczasem powinien on być czasem ładowania baterii – powinien być tak samo efektywny, jak praca. Jeśli jesteś facetem i chcesz lepiej poznać kobietę, która cię oczarowała, to przyjrzyj się dobrze jednej kwestii: jak spędza czas wolny i… jak się wtedy nosi.” – twierdzi Robert Krool, autor książek, ekspert ds. przedsiębiorczości i przywództwa.

Jak wykorzystywać telewizję i internet, by efektywnie i przyjemnie spędzić czas?

Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają nam się rozwijać i edukować, bez konieczności wychodzenia z domu. Szeroki wachlarz telewizyjnych kanałów tematycznych zapewnia stały dostęp do ciekawej i wartościowej informacji w każdej dziedzinie i w wybranym języku. Aż 37% badanych przyznawało, że uznaje oglądanie telewizji za efektywne, ponieważ umożliwia ona dobór interesujących programów i kanałów. Co ciekawe, telewizja była w badaniach UPC wskazywana jako źródło wiedzy częściej, niż Internet.

Zobacz też:

Sposoby na relaks w weekendJak rozpocząć dzień z uśmiechem?Jak odpocząć po pracy?

„W naszym badaniu 36% ankietowanych przyznało, że wyznaczyło sobie noworoczne postanowienia, jednak aż 42% z nich nie realizuje założonych celów ze względu na brak czasu. Najczęściej dotyczy to rozwijania pasji, poznawania świata, czy nauki języka obcego, na co wskazywała aż 1/3 ankietowanych. Warto pamiętać, że w realizacji postanowień pomocne są nowe technologie. Wystarczy ich używać i świadomie planować czas wolny, aby móc rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dzięki interaktywnej telewizji możemy mieć pełną kontrolę nad telewizyjną ramówką, oglądać programy w oryginalnych wersjach językowych, nagrywać zdalnie z dowolnego miejsca na świecie za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu i wybierać tylko to, co nas interesuje.” - twierdzi Patrycja Gołos, dyrektor komunikacji i public affairs, UPC Polska.

Zorganizowany styl życia kobiet

Kobiety częściej niż mężczyźni uznają czas spędzony w domu za efektywny (71% kobiet, 60% mężczyzn). Częściej planują swój czas i chcą go wykorzystywać produktywnie. Płeć piękna także w większym stopniu niż mężczyźni, deklaruje, że w sposób efektywny korzysta z telewizji, Internetu i telefonu. Kobiety częściej uznawały sposoby na efektywne wykorzystanie czasu w domu, takie jak używanie szybkiego Internetu, bankowość elektroniczna, załatwianie spraw telefonicznie, bez wychodzenia z domu, za przydatne.

O świadomym planowaniu czasu spędzanego w domu świadczy fakt, że zdecydowanie bardziej, doceniają one przewodnik po programach TV (59% kobiet, 49% mężczyzn) i nagrywanie programów telewizyjnych. Korzystając z przewodnika oglądają w telewizji to, co je interesuję, unikając bezmyślnego skakania po kanałach. Świadome planowanie oglądania telewizji i wybór tylko interesujących dla nas treści, bez bezmyślnego klikania po kanałach, pozwala zaoszczędzić wiele czasu – tak twierdzi prawie 50% ankietowanych. Nagrywanie programów z kolei, od czasu wprowadzenia tej funkcjonalności do oferty Telewizji Cyfrowej UPC, cieszy się niezmienną popularnością (40% ankietowanych wskazało na nagrywanie jako pomocne w oszczędzaniu czasu).

„Zaskakujące jest, że aż 36% osób, które stwierdziły, że korzystają z telewizji nieefektywnie, wskazały na czasochłonność tego zajęcia. Tak naprawdę bowiem, wszystko zależy od naszego nastawienia względem telewizji. Na pewno czasochłonne nie jest obejrzenie jednego programu, który konkretnie nas interesuje. Kluczem do sukcesu jest świadome planowanie, czyli dokonywanie wyborów zgodnych z naszym interesem. Zaskakuje mnie więc fakt, że 11% osób, które uważają za nieprzydatne korzystanie z przewodników po kanałach TV”. – twierdzi Robert Krool, ekspert komentujący badanie.

Zobacz też:

Sposoby na relaks w weekendJak rozpocząć dzień z uśmiechem?Jak odpocząć po pracy?

Co kupujemy najczęściej w sieci?

Kobiety najczęściej kupują w sieci odzież, buty i biżuterię (77% kobiet, 52% mężczyzn). Dużym ich zainteresowaniem cieszą się także książki (70% kobiet, 55% mężczyzn). Do robienia zakupów online zachęca ogromny wybór i niższa cena kosmetyków (69% kobiet, 42% mężczyzn). Płeć piękna nie prześciga jednak mężczyzn w poszukiwaniu w Internecie sprzętu elektronicznego (49% kobiet i 66% mężczyzn), sprzętu RTV i AGD (42% kobiet, 65% mężczyzn). Co ciekawe - 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn kupuje artykuły spożywcze w sieci. Ogromną zaletą tych ostatnich jest dostawa do domu - to wygoda, którą docenia aż połowa kobiet dokonujących zakupów w sieci.

Co pozwala nam zaoszczędzić czas?

Prawie 80% osób biorących udział w badaniu za sposób na oszczędzanie czasu uważa załatwianie wielu spraw telefonicznie, bez wychodzenia z domu, 69% - używanie szybkiego Internetu (tutaj decydujące znaczenie mają wspomniane wcześniej bankowość elektroniczna i e-zakupy).

Złe nawyki a marnowanie czasu

Jeśli mimo to marnujemy czas, to zdaniem naszego eksperta, nieomylny znak, że mamy złe nawyki. Trzeba je przeanalizować, zdiagnozować i być może wyciągnąć wnioski na przyszłość. Przecież wszyscy, których znamy mają tylko 24 godziny na dobę. Nikt nie ma ich więcej, jednak niektórzy dokonują nie tylko innych wyborów, ale robią to w inny sposób. Bo, o ile niezaplanowany wysiłek związany z wykonywaniem codziennych spraw można porównać do nerwowego biegania w poszukiwaniu zgubionego portfela, to brak planowania długoterminowego przypomina raczej okręt dryfujący po niespokojnym morzu. Tu już celem nie jest znalezienie portfela, lecz samo nerwowe bieganie, nie wiadomo już za czym… może za samym sobą?

Zobacz też:

Sposoby na relaks w weekend

Jak rozpocząć dzień z uśmiechem?

Jak odpocząć po pracy?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych UPC