Sieć tych sklepów ciągle się rozwija, a kolejne Lidle otwierają się w całej Polsce. Dlatego w Internecie znajdziesz wiele ogłoszeń dotyczących rekrutacji.

Reklama

Spis treści:

Pracownicy Lidla z dwuletnim lub dłuższym stażem pracy otrzymują wyższe wynagrodzenie niż pracownicy z niższym stażem. Stawki pracy w Lidlu są czasem lepsze niż w innych sieciach handlowych. Wszystko zależy od doświadczenia pracownika oraz jego kwalifikacji.

Konkretne wynagrodzenie pracy w Lidlu zależy od:

pozycji i lokalizacji sklepu,

nietężenia klientów,

obrotów sklepu,

wielkości sklepu.

Wynagrodzenie pracy w Lidlu wacha się pomiędzy 3 750 złotych brutto, a 4 600 złotych brutto. Po roku pracownik Lidla liczyć może na podwyżkę, co skutkuje pensją w wysokości od 3 850 złotych brutto do 4 800 złotych brutto. Natomiast po dwóch latach pensja dodatkowo wzrasta i wynosić może od 4 100 złotych brutto do nawet 5 050 złotych brutto. Ponadto osoby, które pracują na magazynie w Lidlu, dostawać mogą nawet do 4 000 złotych brutto na start.

By dobrze przygotować się do rekrutacji przeprowadzanej przez Lidl, warto znać przebieg rekrutacyjny:

Wysłanie CV. Selekcja aplikacji przez Lidl. Po akceptacji CV, rozmowa telefoniczna. Spotkanie rekrutacyjne online. Odpowiedź zwrotna pozytywna lub negatywna. Ewentualne zaczęcie pracy.

Zanim zaczniesz się pracę w Lidlu, to to, czego przede wszystkich potrzebujesz to odpowiednie motywacje oraz zaangażowanie. Dobrym atutem będzie również doświadczenie w handlu, które pomoże ci wdrożyć się w pracę.

Poniżej wymienione są stanowiska, na które możesz aplikować podczas rekrutacji w Lidlu:

Pracownik wsparcia sprzedaży – na tym stanowisku ważna jest dokładność oraz zaangażowanie. Podstawowymi obowiązkami tego pracownika Lidla jest dbanie o ekspozycję towaru oraz porządku w sklepie.

– na tym stanowisku ważna jest dokładność oraz zaangażowanie. Podstawowymi obowiązkami tego pracownika Lidla jest dbanie o ekspozycję towaru oraz porządku w sklepie. Zastępca managera sklepu – do jego obowiązków należy kierowanie zespołem sprzedażowym oraz zarządzanie gospodarką towarową. Zastępca wspiera w pracy managera sklepu.

– do jego obowiązków należy kierowanie zespołem sprzedażowym oraz zarządzanie gospodarką towarową. Zastępca wspiera w pracy managera sklepu. Manager sklepu – zarządza zespołem, gospodarką towarową oraz pracuje na sali sprzedaży. Dodatkowo managerowi przysługuje samochód służbowy.

– zarządza zespołem, gospodarką towarową oraz pracuje na sali sprzedaży. Dodatkowo managerowi przysługuje samochód służbowy. Pracownik sklepu – im większe ma obowiązki, tym większe zyskuje wynagrodzenie. Jego obowiązkami są wykładanie towaru, utrzymywanie porządku itp., a codzienna praca to bieżąca obsługa klientów oraz stanowiska kasowego.

– im większe ma obowiązki, tym większe zyskuje wynagrodzenie. Jego obowiązkami są wykładanie towaru, utrzymywanie porządku itp., a codzienna praca to bieżąca obsługa klientów oraz stanowiska kasowego. Kierownik rejonu sprzedaży – zarządza sklepami w rejonie, wspiera managerów sklepu oraz zarządza personelem. Podstawą jest motywacja do pracy, przedsiębiorczość oraz strategiczne myślenie.

Ponadto starać się możesz również o wakaty w centrum dystrybucji:

Operator wózka,

Dysponent,

Kontroler,

Recykling,

Pracownik magazynu – kompletacja towaru,

Pracownik biurowy,

Specjalista do spraw technicznych,

Kierownik sekcji w Centrum Dystrybucyjnym.

Lidlów jest w Polsce już ponad 600, a pracowników ponad 15 tysięcy. Praca w Lidlu jest zróżnicowana. Najwięcej jest pracowników w dziale sprzedaży oraz magazynu. Reszta wakatów opiera się na zarządzaniu sklepem. Zajmują się tym managerowie. Lidl ciągle się rozwija, więc nie zdziwi cię na pewno fakt, że codziennie otwierają się kolejne sklepy na terenie Polski. Codziennie znaleźć możesz nowe oferty pracy w Lidlu w wielu dogodnych lokalizacjach.

Lidl jest jednym z najbardziej popularnych sklepów wśród Polaków. Ceni się wysoką jakością obsługi, szerokim asortymentem oraz promocjami, które zasypują gazetki oraz reklamy w telewizji. Szukając pracy, każdy znajdzie coś dla siebie, gdyż wachlarz propozycji jest ogromny, a popyt na pracowników rośnie.

Ta praca w Lidlu ta nie należy do lekkich, gdyż pracownicy podejmują się przeróżnych obowiązków. W tych większych sklepach istnieje podział zadań, natomiast w mniejszych kasjer obsługuje klientów sklepu, sprząta halę bądź wykłada towar.

Rekrutacja do pracy w Lidlu odbywa się przeważnie na stanowiska:

pracownika sklepu,

zastępcy kierownika sklepu,

kierownika.

Reklama

Czytaj także:

Praca w Rossmannie – jak wygląda? Dowiedz się więcej o rekrutacji

Jak wygląda praca w Żabce? Jak to wygląda w praktyce?

Praca w Biedronce – jak wygląda? Kariera, zarobki, rekrutacja