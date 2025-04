Oczywiście można po pracy całkiem zapomnieć o pracy i nie robić niczego, by przygotować się do kolejnego dnia, ale skutkuje to zazwyczaj zrywaniem się o świcie i szykowaniem w pośpiechu, uświadamiając sobie przy tym, że wielu ważnych rzeczy nie zdążymy już zrobić i po raz kolejny trzeba będzie "jakoś przetrwać dzień".

Reklama

Można też poświęcić wieczorem chwilę na przygotowanie się do następnego dnia w pracy i potem rano z czystym umysłem wypełniać zamierzony plan. Wybór należy do każdej z was. My podpowiadamy, co naszym zdaniem może pomóc w efektywnym zarządzaniu czasem każdego dnia.

Jak wieczorem przygotować się do pracy?

1. Podsumuj miniony dzień

Zastanów się nad tym, co zrobiłaś dobrze, co jest do poprawy i od razu przejdź do punktu 2.

2. Spisz wszystkie zadania na dany dzień

Najpierw zaplanuj do zrobienia te rzeczy, których nie skończyłaś dziś lub które musisz poprawić, a następnie zastanów się nad kolejnymi zadaniami. Z panem będzie ci się pracowało lepiej i szybciej.

3. Naładuj akumulatory

Zrób to w dowolny sposób, taki, który faktycznie cię odpręża. Może to być miła lektura, dobra herbata, ciepła kąpiel, wycisk na treningu lub cokolwiek innego, co doda cię zrelaksuje i jednocześnie doda sił przed kolejnym dniem.

4. Poodkładaj wszystkie przedmioty na swoje miejsca

Nie zostawiaj mieszkania w chaosie przed pójściem spać. Inaczej możesz rano biegać w zdenerwowaniu, szukając kluczy, telefonu czy dokumentów. A rano przecież każda minuta jest cenna!



5. Zrezygnuj z internetu i telewizji tuż przed snem

Nie zasypiaj z włączonym telewizorem, nie sprawdzaj niczego w telefonie, gdy już leżysz w łóżku. Daj sobie chwilę wytchnienia i zapomnienia od całodziennego zgiełku. Wycisz się i zaśnij, nie zaprzątając sobie głowy właśnie obejrzanym thrillerem lub wiadomościami dotyczącymi drażliwych spraw politycznych.

Reklama

Sprawdź też sposoby na relaks po pracy:

Jak wykorzystać weekend bez pracy?

Planowanie czasu wolnego a kariera

5 pomysłów na relaks w weekend