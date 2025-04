Masz kłopoty z dopięciem miesięcznego budżetu? Powinnaś wprowadzić kilka zmian do swojego życia, które nie będą cię wiele kosztowały, ale pomogą ci podratować domowy budżet na tyle, że nie będziesz za każdym razem z utęsknieniem czekała do pierwszego na kolejny przypływ gotówki.

Jak uratować budżet domowy?

Sprawdź nasze porady!

1. Rzuć palenie

Choć liczba Polaków palących papierosy sukcesywnie spada, to jednak wciąż w Polsce jest bardzo wielu palaczy. Kiedy jednak ograniczymy lub zrezygnujemy z używek takich jak nikotyna lub alkohol, możemy zaoszczędzić nawet 400 zł miesięcznie, co w skali roku oznacza 4 800 zł więcej w portfelu. Rzucenie szkodliwych nałogów będzie nie tylko źródłem oszczędności, lecz także zdrowia.

2. Zamień sklepowe przekąski na domowe obiady

Najprostszym i najmniej kłopotliwym sposobem na wygospodarowanie oszczędności jest przynoszenie do pracy posiłków przygotowanych w domu. Zrobienie rano kanapki lub zapakowanie pozostałości po obiedzie z poprzedniego dnia zabiera około 5 minut, a oszczędności miesięczne kształtują się na poziomie kilkuset złotych. Wiele osób nie ma też świadomości, że codzienne przekąski, np. batoniki, pączki, kanapki czy napoje gazowane, miesięcznie przekładają się na znaczne sumy.

3. Wybieraj rower zamiast samochodu

W miastach coraz popularniejszym środkiem transportu jest rower. Nie trzeba jednak całkowicie rezygnować z samochodu. Wystarczy 2-3 razy w tygodniu przesiąść się na dwa kółka, a w portfelu może pozostać nawet 100 zł miesięcznie. Równie opłacalnym sposobem jest carpooling, czyli wspólne przejazdy. Podzielenie się ze znajomymi kosztami paliwa na dojazdy do pracy pozwala ograniczyć wydatki związane z dojazdami do pracy o około 1/3.

4. Rozrywka tak, ale nie w weekend

Nie trzeba całkowicie rezygnować z przyjemności. Wystarczy jednak wybrać się do kina w tygodniu zamiast w weekend, by nie przepłacać za kulturę. Możemy także pójść do mniejszego kina, zamiast za każdym razem chodzić do multipleksu. Tym sposobem na jednym wyjściu można zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu złotych. Warto też sprawdzać różne promocje. Niektóre kina oferują na przykład tańsze bilety w wybrany dzień tygodnia.

5. Nie wyrzucaj! Sprzedaj!

Skończyła Ci się umowa z operatorem i dostajesz nowy telefon? Nie chowaj starego na dnie szuflady. Sprawdź lepiej, w jakiej cenie możesz go sprzedać na portalach aukcyjnych lub w komisie. Wbrew pozorom każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy, które bardzo chętnie kupi ktoś inny. Ubranka dziecięce, z których Twoja pociecha już wyrosła, sprzęt sportowy, książki, płyty albo trzeci zestaw sztućców – prezent ślubny.

Zamiast wyrzucać, sprzedaj to, czego już nie potrzebujesz. Przy odrobinie cierpliwości możesz zarobić nawet kilkaset złotych. Pamiętaj, że to działa też w drugą stronę – zrezygnuj z kupowania tylko nowych rzeczy i to na ostatnią chwilę, np. jako prezent przed jakąś uroczystością. W internecie możesz znaleźć wiele tańszych ofert, a także przedmioty używane. W ten sposób warto kupować chociażby zabawki i meble dla dzieci, a także sprzęt RTV.

