Wydatki na dom wydają się czasem niekończącym się utrapieniem. Raczej nigdy się nie zmniejszają, ale wręcz przeciwnie - stale rosną. Domowy budżet musi zmieścić nie tylko wydatki na opłacenie rachunków za prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, lecz także różnego rodzaju ubezpieczenia, kursy językowe, zajęcia fitness. Wszystko to, a może nawet jeszcze więcej, należy do wydatków stałych, które pokryć musimy w każdym miesiącu.

Jak temu podołać? Jak nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianymi wydatkami i oszczędzić na przyjemności?

Oto 6 sposobów, które pomogą ci zadbać o domowy budżet:

Sprawdź je i zacznij stosować już od dziś!

1. Notuj wszystkie stałe wydatki

Zbieraj je w jednym miejscu i sumuj. W ten sposób będziesz wiedzieć, jaką część domowego budżetu musisz przeznaczyć na opłaty, a jaką możesz swobodnie dysponować na inne cele.

2. Planuj na przyszłość

W szczególności te większe wydatki, które możesz przewidzieć, takie jak opłaty za szkołę, przegląd samochodu, wakacje, święta. W ten sposób będziesz mogła zawczasu przygotować odpowiednie sumy.

3. Zapisuj, ile wydajesz

Nawet te niewielkie kwoty. Rób to regularnie. Da ci to lepszą wiedzę, na co wydajesz pieniądze, pozwoli lepiej zarządzać budżetem i świadomie decydować, na co chcesz przeznaczać oszczędności.

4. Stwórz rezerwę

Specjalny fundusz na tzw. nieprzewidziane wydatki, takie jak awaria samochodu, naprawy w mieszkaniu, dentysta. Wówczas żadna sytuacja cię nie zaskoczy.

5. Płać zgodnie z terminami

Regularne płacenie rachunków pozwala uniknąć ich nawarstwiania się, karnych odsetek oraz wpisów do Rejestru Długów. Z opłacaniem rachunków jest jak z oszczędzaniem – liczy się regularność.

6. Korzystaj z pomocnych narzędzi

Np. z narzędzi przypominających o terminach opłat, ułatwiających prowadzenie kalkulacji i ułatwiających płacenie rachunków. Może to być zwykły notes, arkusz kalkulacyjny, lub inne narzędzia w pełni automatyzujące płatności.

