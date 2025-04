Czy to prawda, co mówi obiegowa opinia, że kobiety są bardzo rozrzutne i że nie potrafią zarządzać budżetem domowym w sposób racjonalny? Okazuje się, że wcale nie! To właśnie kobiety zajmują się kwestiami finansowymi w wielu polskich domach... i robią to zadziwiająco dobrze!

Zarządzanie budżetem domowym domeną kobiet?

Wbrew powszechnym opiniom, kobiety w Polsce wcale nie wydają więcej niż mężczyźni. Jak wynika z badania „Postawy Polaków wobec oszczędzania” Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, to panie częściej odpowiadają za gospodarowanie rodzinnym budżetem i oszczędzają na emeryturę. Czy zatem lekkomyślne traktowanie pieniędzy przez kobiety to tylko bezpodstawny stereotyp?

Badania potwierdzające przewagę kobiet w zarządzaniu budżetem domowym

Z badania wynika, że wbrew obiegowej opinii, kobiety znacznie lepiej obchodzą się z pieniędzmi niż mężczyźni. Blisko jedna czwarta uważnie planuje i skrupulatnie trzyma się realizacji swoich założeń finansowych, podczas gdy tylko 15 proc. mężczyzn może się tym pochwalić. Okazuje się, że panie szczególną uwagę zwracają na to, na co wydają pieniądze. Aż 37 proc. z nich twierdzi, że kontroluje nawet najdrobniejsze, codzienne płatności, zaś dotyczy to jedynie co czwartego mężczyzny. Jednocześnie 18 proc. panów przyznaje się, że w ogóle nie monitoruje bieżących wydatków. Kobiety dużo racjonalniej traktują tę kwestię, jedynie co dziesiąta z nich nie prowadzi obserwacji, na co wydaje zarobione pieniądze.

Finanse oczami kobiet i mężczyzn

Z „Postaw Polaków wobec oszczędzania” wyłania się zatem obraz Polek poważnie podchodzących do zarządzania rodzinnym budżetem. Mężczyźni przykładają mniejszą wagę do kontroli wydatków, ale za to częściej i więcej inwestują. Do lokowania swojego kapitału przyznaje się 12 proc. panów, a tylko 9 proc. pań. Jednocześnie co piąty mężczyzna (22 proc.) uważa, że oszczędzanie nie jest istotne. Takie zdanie ma natomiast 16 proc. kobiet.

Jak nie zarządzać budżetem domowym?

Zalety ograniczania drobnych wydatków

Zapanuj nad budżetem domowym

Jak uzupełnić braki w budżecie domowym?

