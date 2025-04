Robienie zakupów przez Internet jest coraz bardziej popularne. Jest wygodniejsze, szybsze, często również tańsze niż zakupy w sklepach stacjonarnych. Nie można jednak zapominać, że z zakupami online wiążą się pewne zagrożenia. Jak nie dać się naciągnąć fałszywym sprzedawcom? Sprawdź, na co powinnaś zwracać szczególną uwagę, kupując coś w sklepie internetowym.

Jak sprawdzić czy dany sklep internetowy istnieje naprawdę?

Sprawdź sklep

Zanim dokonamy zakupów w konkretnym sklepie, warto zapoznać się z informacjami na jego temat. Firmy prowadzące swoją działalność w Internecie funkcjonują na takich samych zasadach jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. W związku z tym powinny posiadać:

KRS,

NIP,

REGON,

adres zarejestrowania firmy.

Zabezpiecz swoje dane

Przy wpisywaniu naszego loginu i hasła do jakiegokolwiek formularza należy sprawdzić, czy w polu, w którym widnieje adres strony internetowej, znajduje się symbol kłódki. Patrzymy też, czy przed adresem internetowym znajdują się litery https, a nie http. Tylko operatorzy przelewów internetowych, których system opiera się na tego typu rozwiązaniach, gwarantują bezpieczeństwo poufnych informacji.

Nie wolno również podawać innych danych niż adres, e-mail czy telefon. W związku z tym naszą czujność powinna obudzić prośba o na przykład PESEL, NIP czy nazwisko panieńskie matki. Nie są one potrzebne do złożenia zamówienia, a ich udostępnienie może ułatwić dokonanie oszustwa.

Przeczytaj regulamin

Powinniśmy być świadomymi konsumentami, znać swoje prawa i obowiązki sprzedawców. W tym celu trzeba dokładnie czytać regulaminy oraz treść ofert sprzedażowych. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują nieuwagę kupujących i drobnym drukiem mogą zamieszczać warunki, do których wypełnienia zobowiązujemy się, zatwierdzając transakcję. Przykładowo mogą to być niekorzystne zasady zwrotu, dostawy bądź zgoda na dołączenie do programu lojalnościowego.

Aktualizuj oprogramowanie i antywirusa

Hakerzy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody pozwalające włamać się do komputerów prywatnych. Nie powinnyśmy zatem robić zakupów, wymagających naszego zalogowania, gdy korzystamy z otwartych sieci bezprzewodowych, które dostępne są w wielu miejscach użyteczności publicznej, np. w kawiarniach. Ważne jest, aby w trakcie robienia zakupów, nie korzystać z Hot Spotów. Należy, także pamiętać o aktualizacjach oprogramowania czy antywirusów, aby dodatkowo nie ułatwiać pracy oszustom.

Uważaj na phishing

Jego najbardziej znana odmiana to wysyłanie maili z adresu podszywającego się pod nasz bank, które zawierają link do strony do złudzenia przypominającej witrynę bankowości elektronicznej, na której najprawdopodobniej zostaniemy poproszeni o dane do logowania. Należy pamiętać, że banki nigdy nie wysyłają wiadomości tego typu! Tylko w zeszłym roku na świecie powstało niemal milion fałszywych stron internetowych, co przyniosło około 5,9 mld dolarów strat ludziom, którzy kliknęli w taki mail i podali wszystkie żądane przez złodziei dane.

Wyloguj się!

To absolutny priorytet, jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa twoich danych. Po zakończonych zakupach koniecznie wyloguj się z własnej bankowości elektronicznej, konta w serwisie aukcyjnym czy w sklepie internetowym, tak aby nikt inny nie miał do nich dostępu. W przeciwnym razie złodziej bardzo szybko będzie mógł przechwycić twoje dane i zrobić zakupy na kwoty, których się nawet nie spodziewasz.

