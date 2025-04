Wziąć kredyt jest łatwo, ale ze spłatą go bywa czasami dość opornie. Może okazało się, że nieco się przeliczyliśmy, zaciągając kolejną pożyczkę i teraz nie stać nas na regularne płacenie rat. A może zmieniły się okoliczności - straciliśmy pracę lub zarabiamy mniej niż dawniej. Niezależnie od powodu rosnącego zadłużenia nie warto załamywać rąk i czekać na egzekucję długu. Lepiej jest próbować oddłużyć się choćby najmniejszymi krokami. Podpowiadamy, co może w tym pomóc.

Jak spłacić zadłużenie?

Oto trzy proste i skuteczne wskazówki:

1. Rozłóż zadłużenie na dogodne raty

Jeśli spłata całości znacznie przekracza nasze możliwości finansowe, często załamujemy ręce i nie potrafimy znaleźć rozwiązania tego problemu. Niesłusznie, bo jest wyjście z tej sytuacji. Rozłożenie długu na raty sprawia, że co miesiąc płacimy konkretną kwotę, na którą nas stać. Dzięki temu nie musimy już martwić się wysokim długiem, skupiamy się tylko na miesięcznej kwocie i podobnie jak tysiące Polaków po prostu spłacamy raty.

2. Ustal priorytety i trzymaj się ich

Jeśli mamy więcej niż jedno zobowiązanie, często nie potrafimy zrobić pierwszego kroku. Warto więc wyznaczyć sobie cele do realizacji. Na przykład zacząć od uregulowania najmniejszego długu. Można też zapisywać sobie co miesiąc sumę, która pozostała do spłaty. Widok zmniejszającej się kwoty zadłużenia napawa optymizmem i jest przede wszystkim wyraźną oznaką, że odzyskaliśmy kontrolę nad swoimi finansami.

3. Zapisz w kalendarzu kolejne terminy opłat

Powtarzanie co miesiąc tych samych czynności sprawi, że szybko wejdą one nam w nawyk i zanim się obejrzymy, uwolnimy się od długu. Jak to zrobić? Jest wiele sposobów. Niektórzy zaznaczają w kalendarzu dni, w których powinna nastąpić spłata. Inni tworzą specjalne listy wydatków domowych, podzielone m.in. na: 1. koszty administracyjne (czynsz, media) 2. Kredyty/pożyczki 3. Media (telefony, telewizja, internet) 4. Utrzymanie domu (jedzenie, środki czystości) 5. Przyjemności. Ważne, aby spłata zadłużenia była jak najwyższej na naszej liście, bo dzięki temu nie zabraknie nam pieniędzy na spłatę.

