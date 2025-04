Na pewno każdej z nas zdarzają się zakupowe wpadki. Kupujemy coś bez dostatecznego oglądu danej rzeczy i dopiero w domu przekonujemy się, że produkt jest zepsuty, zniszczony, ma wadę. Nie wpadajmy jednak od razu w rozpacz. Mamy prawo zareklamować daną rzecz. Warto jednak wiedzieć, jak w takim przypadku postępować.

Jak złożyć reklamację?

Dobrze jest przed pójściem do sklepu w celu złożenia reklamacji zastanowić się, czego oczekujemy w zamian. Mamy do wyboru kilka opcji:

wymiana towaru na taki sam, nieuszkodzony

naprawa towaru

zwrot pieniędzy za towar

Na pewno sprzedawca w sklepie będzie nas pytał, która opcja najbardziej nas interesuje. Musimy też wiedzieć, że w większości sklepów w pierwszej kolejności sprzedawcy proponują naprawdę towaru lub wymianę na nowy. Oczywiście te opcje są dla nich najbardziej korzystne, ponieważ towar zostanie wtedy po stronie klienta, a pieniądze w kasie sklepu. Nie oznacza to jednak, że nie możesz żądać od razu zwrotu pieniędzy za towar.



O czym muszę pamiętać, kiedy składam reklamację?

Pamiętaj, że to nie wina sprzedawcy, że towar jest wadliwy, dlatego postępuj w sposób kulturalny. Ze swojego prawa do reklamacji korzystaj zgodnie z poniższymi wskazówkami.



1. Nie bój się wyegzekwować swoich praw

Nie czuj się głupio, że składasz reklamację. Jeżeli towar, który nabyłaś, nie był przeceniony z powodu jakiejś wady, masz prawo zareklamować to, co jest w nim wadliwe. Jeśli chcesz kupić towar pełnowartościowy i płacisz za niego pełną cenę, możesz spodziewać się, że spełni on twoje oczekiwania. W przypadku, gdy tak nie jest, zgłoś to sprzedawcy.

Nie musisz wcale zadowalać się czymś kiepskiej jakości tylko dlatego, że kupiłaś to w pośpiechu. Poza tym powinnaś mieć świadomość tego, że im więcej osób będzie odważnie reklamowało wybrakowane produkty, tym producenci i sprzedawcy będą baczniej pilnować ich jakości. Bądź asertywna. Tylko w ten sposób uzyskasz to, na czym naprawdę ci zależy.

2. Nie bądź wrogo nastawiona do sprzedawcy

Bardzo ważną rzeczą jest twoje nastawienie do sprzedawcy. Nie traktuj go jak wroga, który na siłę wcisnął ci wadliwy towar, jeśli wiesz, że tak nie było. Bądź stanowcza i pewna siebie, ale nie agresywna. Sprzedawca na pewno przyjmie twoją reklamację, musi to zrobić, nie od niego też zależy to, czy zostanie ona uwzględniona. Staraj się być zatem miła i uprzejma, bez względu na to, że sytuacja nie jest dla ciebie zbyt komfortowa.

Pamiętaj o utrzymaniu neutralnego tonu głosu, nie poddawaj się emocjom i zdenerwowaniu. Jeżeli chcesz mieć pewność, że twoja reklamacja zostanie odpowiednio pokierowana, spytaj o nazwisko sprzedawcy, z którym rozmawiasz. Kiedy będziesz odbierać decyzję, będziesz mogła kontaktować się bezpośrednio z tą osobą, która przyjmowała zgłoszenie i zna sprawę.

3. Rzeczowo przedstaw problem i zaproponuj rozwiązanie

Musisz precyzyjnie i jasno przedstawić sprzedawcy, na czym polega wada produktu oraz to, czy odkryłaś ją zaraz po dokonaniu zakupu czy powstała później, w trakcie użytkowania. Twoja reklamacja powinna być konkretna, w miarę szczegółowa, ale nie na tyle, żeby opis wady nie zmieścił się w wyznaczonym do tego polu w formularzu reklamacyjnym. Bardzo ważne jest to, żebyś miała przy sobie paragon w dowód zakupu daje rzeczy lub usługi. Powiedz też, jakie rozwiązanie w przypadku tej konkretnej reklamacji byłoby dla ciebie najkorzystniejsze.

Bądź też cierpliwa. Sklep ma określoną liczbę dni na rozpatrzenie twojej reklamacji i na pewno kiedy już sprawa będzie rozwiązana, któryś ze sprzedawców poinformuje cię o tym. Nie ma zatem sensu, żebyś codziennie tam dzwoniła lub pytała osobiście, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.



