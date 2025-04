Kobiety coraz odważniej kroczą przez życie, często nie zadowalają się jedynie pracą w domu, chcą same zarabiać i same zarządzać finansami. Z badań wynika, że również coraz śmielej korzystają z różnych produktów finansowych. I radzą sobie w tym obszarze zaskakująco dobrze.

Historia samodzielności finansowej kobiet

Kobiety historycznie nie miały prawa do samodzielnego zarządzania swoimi pieniędzmi. Uważane były przez lata za osoby zbyt słabe i niezdolne do podejmowania trudnych decyzji finansowych. Dopiero w 1884 r. poszczególne stany USA zaczęły uznawać odrębność ekonomiczną kobiety od jej męża.

Polskie prawo pozwoliło kobietom zarządzać zarobionymi przez siebie pieniędzmi dopiero w 1907 r. Krótka historia kobiet w finansach pokazała jednak bardzo szybko, że panie doskonale odnajdują się w świecie pieniądza, zarządzając już nie tylko domowymi budżetami, ale całymi przedsiębiorstwami.



Aktywność finansowa kobiet i mężczyzn

Mimo wciąż panujących stereotypów okazuje się więc, że kobiety bardzo dobrze radzą sobie z pieniędzmi, a ich świadomość finansowa jest coraz większa. Według danych Banku Światowego, konto osobiste posiada w skali światowej 47% kobiet i 55% mężczyzn. W Polsce, jak pokazuje raport NBP, różnicy właściwie nie ma – 77% kobiet i 78% mężczyzn posiada własny rachunek w banku. Podobnie jest w przypadku bardziej zaawansowanych produktów finansowych. Okazuje się, że to nie płeć, ale osobowość i cechy charakteru mają główny wpływ na podejmowane decyzje finansowe.



Niszczące stereotypy

Przekonanie o tym, że to mężczyźni bardziej nadają się do zarządzania finansami nie bierze się oczywiście znikąd. Po pierwsze, pieniądze mają silny związek z władzą. Mężczyźni przez lata chcieli trzymać władze we własnym ręku, dlatego nie dopuszczali kobiet do kwestii finansowych. Po drugie, kobiety same oddawały tę władzę mężczyznom, uznając, że same faktycznie nie znają się na zarządzaniu pieniędzmi. Mężczyźni takich oporów nie mieli. Z badań wynika, że często raczej nawet przeceniają swoje umiejętności, a w porównaniu z kobietami wcale nie wypadają dużo lepiej.

Kobiety wcale nie są też w rzeczywistości tak zachowawcze jak wykazują to stereotypy. Coraz chętniej podejmują ryzyko finansowe i wykazują w tym spore wyczucie. Jeżeli mają wystarczające środki, które mogą przeznaczyć na inwestycje, robią to przemyślanie i mądrze.



