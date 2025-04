Rodzice dzieci ze szkół specjalnych mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Reklama



Ile wynosi kwota dofinansowania?

Kwota dotacji MEN wynosi od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powstał wyjątkowy na rynku zestaw materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną PEWNY START, opublikowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiały dydaktyczne PEWNY START są zgodne z podstawą programową MEN.



Dla kogo przeznaczone są oferowane materiały edukacyjne?

Zestaw ćwiczeń PEWNY START jest przeznaczony do wspomagania nauki w szkołach specjalnych, ale może być także wykorzystywany jako dodatkowa pomoc dla uczniów klas integracyjnych, terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Ćwiczenia i zadania zostały opracowane w taki sposób, aby mogły służyć również do nauki w domu.



Na czym polega rządowy program o nazwie "Wyprawka szkolna"?

Przy zakupie PEWNEGO STARTU można skorzystać z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Rodzice dzieci z niektórymi niepełnosprawnościami (szczegółowy wykaz znajduje się na stronie MEN www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji”) mają prawo do zwrotu wydatków poniesionych na sfinansowanie materiałów dydaktycznych. Pomoc finansowa przeznaczona jest również dla rodzin

o dochodach nie przekraczających 539 zł na osobę. Warto skorzystać z możliwości, którą oferuje MEN, gdyż każdego roku pozostaje pula niewykorzystanych środków w ramach programu „Wyprawka szkolna”.



Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie na edukację dziecka?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy zachować dowód zakupu (fakturę, paragon lub rachunek), a następnie złożyć wniosek w szkole lub urzędzie gminy. Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. W większości placówek termin upływa w okresie 05.09.- 10.09.2014r., należy więc wziąć to pod uwagę. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu „Wyprawka szkolna” będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.



Zobacz też:

Czy twoje dziecko ma już własne konto w banku?

Dlaczego dziecko podbiera ci pieniądze?

Ile kosztuje wyprawka szkolna dla dziecka?

3 łatwe sposoby na oszczędzanie

Reklama

Materiały prasowe - PWN