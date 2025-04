Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Mamy 8 porad:

1. Zablokuj widok swojego profilu społecznościowego

Bądź pewna, że jeśli ktoś przeczytał twoje CV, z pewnością zajrzy do sieci i poszuka większej ilości informacji o tobie. Przeglądanie profilu na Facebooku to już klasyka. Pamiętaj więc, aby zajrzeć do ustawień prywatności i odpowiednio je zmodyfikować. Nie chcesz przecież, aby przyszły szef widział twoje zdjęcia z wakacji czy ostatniej imprezy…?

2. Odśwież swój profil na Golden Line oraz Linked In

Ukrywanie osobistych informacji jest jak najbardziej wskazane, jednak ukrywanie informacji o doświadczeniu zawodowym już mniej. Przejrzyj więc (lub stwórz, jeśli nie posiadasz) swój profil na Linked In czy Golden Line. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej kandydacie (np. o jego kontaktach i rzeczywistych osiągnięciach), pracodawcy bardzo często zaglądają do tego typu serwisów społecznościowych. I bardzo dobrze, ponieważ w tym miejscu możesz napisać o sobie nieco więcej niż na jednaj stronie CV. Możesz np. dodać linki do swoich publikacji czy zamieścić referencje od byłych pracodawców.

3. Dowiedz się jak najwięcej o firmie, do której kandydujesz

To bardzo ważne zadanie. Idąc na rozmowę kwalifikacyjną nie wystarczy tylko wiedzieć, że dane przedsiębiorstwo jest duże, ma znane produkty i właśnie szuka pracownika. Musisz dowiedzieć się nieco więcej. Wypada znać chociażby portfolio firmy czy jej największych klientów.

4. Przygotuj się na najtrudniejsze pytania

Nie łudź się, że ominie cię lista trudnych pytań, jakie bardzo często zadają rekruterzy. Na pytanie dlaczego chciałabyś pracować w tej firmie nie odpowiadaj, że musisz za coś żyć… To oczywiste, jednak nikt nie chce zatrudniać osoby, który do pracy przychodzi tylko po pensję. Postaraj się raczej skupić na samorozwoju i perspektywach, jakie da ci ta praca. Po usłyszeniu pytania o wizję swojej kariery za pięć czy dziesięć lat również nie wpadaj w panikę. Jeśli nie zastanawiałaś się nad tym, masz właśnie czas by to nadrobić.

5. Zrób listę swoich słabych i mocnych stron

Poniżej znajduje się lista słabych i mocnych stron. Z każdej z nich wybierz trzy. Następnie zastanów się, w jakich sytuacjach się ujawniają i dlaczego tak się dzieje. To pomoże ci odpowiedzieć na pytanie o swoje możliwości i ograniczenia. Dowiesz się też nieco więcej o sobie samej.

6. Przygotuj odpowiedni strój

Pamiętaj o dwóch rzeczach: kolor i krój. Jeśli chodzi o kolor ubrania radzimy nie wydziwiać. Czarna, szara, granatowa spódnica czy spodnie to najlepsze kolory dla tej części garderoby. Do tego dobrze jest założyć białą lub kremową bluzkę. To wystarczy.

Krój ubrania powinien być jak najbardziej elegancki i oficjalny. Nie pokazuj dekoltu czy brzucha, spódnica niech sięga kolan. Do całości najlepiej dobrać czarne szpilki na niezbyt wysokim obcasie. Bez zbędnych dodatków. To samo tyczy się torebki.

7. Przygotuj się psychicznie

Dzień przed rozmową spróbuj się zrelaksować. Oddychaj, weź prysznic, przygotuj odpowiedni outfit. Powtórz informacje, jakie udało ci się zdobyć o firmie. A może jeszcze znajdziesz coś w Internecie? Możesz również poprosić chłopaka, męża czy przyjaciela, aby przeprowadził z tobą symulację rozmowy. Jeśli jesteś sama, przećwicz ją przed lustrem.

8. Wycisz telefon

Przed samą rozmową kwalifikacyjną wycisz telefon. To bardzo nietaktowne, kiedy podczas spotkania o pracę z telefonu kandydata wciąż wydobywają się dźwięki. Świadczy to nie tylko o braku szacunku do rozmówcy, ale również o ignorancji i niepoważnym traktowaniu stanowiska. W żadnym wypadku nie odbieraj telefonu! Oddzwonisz, kiedy opadną emocje.

