Aby pracować efektywnie, warto planować i delegować zadania.

Szczególnie osoby, które zajmują się układaniem strategii, celów i wizji w danym przedsiębiorstwie, powinny zająć się planowaniem.

Jak pisze dla Psychology Today coachka Palena Neale, powinniśmy mieć w pracy czas, by zastanowić się, co w ogóle robimy i po co. Jej zdaniem powinniśmy poświęcić chociaż 10 proc. więcej czasu na myślenie niż działanie.

Nie wszystkie sytuacje można przewidzieć, dlatego w planie trzeba uwzględnić np. możliwość ewentualnych opóźnień. Zaplanowanie pracy pozwala jednak wprowadzić pewien porządek i uniknąć przeskakiwania z jednego zadania na drugie. Wbrew pozorom multitasking nam nie służy – jak wynika z badań, przeskakując z jednej czynności na drugą, tracimy nawet 30 proc. czasu, niż gdybyśmy wykonywali te zadania jedno po drugim.

Mamy różne specjalizacje. Niektóre zadania idą nam szybciej, inne wolniej. Warto to wykorzystać, aby usprawnić swoją pracę. Oczywiście powinno to działać w dwie strony – kiedy zlecamy komuś wykonanie pracy, jesteśmy otwarci na to, że druga strona może nas poprosić o to samo.

Istotna jest przy tym wiedza o obowiązkach i możliwościach innych pracowników – w przeciwnym razie zlecone komuś zadanie może tylko zdenerwować współpracownika.

Oczywiście we wszystkim trzeba zachować umiar, bo nie chodzi o to, żeby rozdzielić wszystkie swoje zadania i samemu nic już nie robić w pracy.

Palena Neale sugeruje, by do swojego planu wpisać czas na własną refleksję. Radzi, by wypisać i przeanalizować rzeczy do przemyślenia, np. relacje z przełożonymi czy jak przekonać innych do swoich pomysłów. To może być nawet 10 minut dziennie.

