Jak wynika z raportu opracowanego przez grono profesorów Uniwersytetu Warszawskiego badających wpływ pandemii na samopoczucie Polaków, w grudniu 2020 w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresji znajdowało się aż 29% kobiet i 24% mężczyzn. Objawy depresyjne najsilniej wiązały się z zmęczeniem, nadmiarem obowiązków i brakiem wypracowanego balansu pomiędzy życiem zawodowym, a sferą prywatną. Wiele osób miało wrażenie, że pracuje cały czas, bez wyraźnie ustalonych przerw, kiedy może skupić się na życiu osobistym.

Problem potęgowało poczucie ciągłego obowiązku bycia w gotowości — pracownicy chcąc wykazać się wydajnością pracowali znacznie więcej, co zaczęło odbijać się na ich zdrowiu psychicznym, a nawet relacjach z bliskimi.

Jak ocenia ekspert Basia Michalska, Microsoft 365 Business Group Lead:

Wprowadź 3 zasady zdrowego home office

Aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników i jednocześnie działać efektywnie, nowoczesne firmy muszą zbudować zupełnie nową świadomość w zakresie pracy zdalnej.

Wykonując obowiązki zawodowe z domu, możemy mieć uczucie przymusu stałego bycia w pracy. Co więcej, choć pracujemy dużo, czasem nawet ponad normę, nasza efektywność spada. Wówczas warto postawić na tzw. pracę głęboką, która nadaje sens życiu zawodowemu i powoduje, że mózg działa na większych obrotach. Model pracy głębokiej wiąże się z rezygnacją wykonywania drobnych czynności, takich jak odpisywanie na maile czy aktualizowanie raportów, na rzecz jednego istotnego zadania. Wszystko to ma opierać się o wzmożoną pracę koncepcyjną i kreatywną, dzięki której podjęte działania dają wymierne rezultaty, a sam proces realizacji wytyczonych celów przebiega znacznie sprawniej i pcha nas do przodu.

Jak można wyczytać w raporcie Work Trend Index, czas spędzony na spotkaniach podwoił się w skali globalnej, a liczba przesyłanych e-maili w lutym 2021 wzrosła o 40 miliardów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wynik ten pokazuje wyraźnie - stajemy przed koniecznością redefiniowania modelu pracy i zmiany komunikacji synchronicznej, kiedy to dwie lub więcej osób wymienia informacje w czasie rzeczywistym, na komunikację asynchroniczną polegającą na pozostawianiu wiadomości i odpowiadaniu na nie w ustalonym wcześniej czasie, według wewnętrznej polityki firmy.

Jak podsumowuje zachodzące zmiany ekspert, Iwo Szapar, współzałożyciel i CEO Remote-How, który od lat pracuje zdalnie i pomaga firmom wdrażać skuteczną pracę zdalną: