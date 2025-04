Jeśli dotychczasowa atmosfera w pracy nie odpowiada ci i widzisz, że twoi koledzy też nie tryskają szczęściem, możesz to zmienić. Jeśli ty zaczniesz zachowywać się inaczej, inni prawdopodobnie również staną się bardziej entuzjastyczni, uśmiechnięci, życzliwi. Skorzystaj z naszych wskazówek, dzięki którym dowiesz się, jak poprawić atmosferę w pracy.

Jak poprawić atmosferę w pracy?

1. Bądź uprzejma i otwarta na kontakt

Naprawdę nie trzeba wiele, by było milej. Jeśli jedziesz z kimś windą, zamień z nim kilka zdań, tak samo przy robieniu kawy lub drukowaniu dokumentów. Cisza nie tylko bywa niezręczna, lecz także buduje dystans i nieprzyjemne napięcie.

2. Nieś pomoc

Dobro powraca! Jeśli ty komuś pomożesz, pewnie odwdzięczy ci się, kiedy sama będziesz potrzebowała pomocy.

3. Nie bądź nastawiona na siebie

Gdy na zebraniu ktoś wypowiada swoją myśl, nie przerywaj, nie ziewaj, nie lekceważ. Jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko najlepiej i że jedynie twoja opinia jest cenna i słuszna, daleko nie zajdziesz. Słuchaj innych, tak samo jak chciałabyś, żeby oni słuchali ciebie.

4. Bądź dobrej myśli!

Nie narzekaj od rana na wszystko. Marudni ludzie nie są lubiani, a do tego bardzo psują atmosferę w pracy. Zacznij patrzeć w przyszłość z optymizmem! Przecież nie wszystko jest takie najgorsze...

5. Staraj się nie budzić irytacji wśród kolegów

Sama dobrze wiesz, jakie zachowania potrafią najbardziej irytować. Nie cierpisz, gdy ktoś ciągle rozmawia przez telefon w open space lub jada sałatki z czosnkiem? Sama też nie rób podobnych rzeczy.

6. Strzeż się dwulicowości!

Niektórzy chcąc być mili dla wszystkich, dostosowują się do rozmów i tym samym plotkują na siebie nawzajem, potem udając przyjaciół. Takie nieszczere uczucia można wyłapać. To naprawdę niesmaczne! Lepiej całkiem zrezygnuj z rozmów, których celem jest obgadanie kogokolwiek.

7. Nie poddawaj się emocjom

Jeśli jesteś wybuchowa i nadwrażliwa, możesz mieć ciężko, ale powinnaś trzymać swoje emocje na wodzy. Koledzy w pracy nie są od tego, byś się na nich wyżywała.

8. Buduj silny, zgrany zespół

Nie krytykuj w niekontrolowany sposób. Jeśli uważasz, że coś jest wykonane nieprawidłowo lub czyjeś zachowanie nie odpowiada ci, zakomunikuj to mądrze i łagodnie.

9. Nie bądź konfliktowa

Jeśli jest jakiś spór, staraj się go rozwiązać w sposób polubowny, a jeśli się nie da lub nie dotyczy on ciebie, nie wtrącaj się. Sama też nie podjudzaj do kłótni. Afery niczemu nie służą, a już zwłaszcza w pracy.

