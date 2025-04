Spotkania, na których chcemy szczególnie dobrze wypaść, mogą być stresujące. Lekkie zdenerwowanie bywa mobilizujące, ale trzeba reagować, by nie przerodziło się ono w paraliżujący strach przed porażką. Jak to osiągnąć? Sprawdź nasze wskazówki!

Jak pokonać stres przed spotkaniem służbowym?

1. Zadbaj o swoją pewność siebie

Kiepsko przygotowanej, w krępującym ubraniu, bez poczucia swojej silnej pozycji może być ci ciężko zabłysnąć podczas jakiegokolwiek spotkania. Zadbaj o każdy szczegół, który doda ci pewności siebie, to naprawdę ma znaczenie. Nie lekceważ nawet drobnych elementów, które mogłyby wpłynąć na twoje samopoczucie.

2. Nastaw się na sukces

Z przekonaniem lub choćby obawą, że czeka cię porażka, nie będziesz w stanie przekonać do siebie rozmówcy na tyle, by zgodził się na wszystkie twoje warunki. A dlaczego miałoby się nie udać? Masz przecież odpowiednie zdolności, kompetencje, doświadczenie. Przed ważnym spotkaniem koniecznie przypomnij sobie swoje dotychczasowe sukcesy i zalety i poćwicz techniki negocjacyjne.

3. Oddychaj głęboko

Myślisz, że to nic nie da? To błąd! Płytki, krótki oddech nie da takiego dotlenienia, a tym samym komórki nie będą pracowały najlepiej. Poza tym głębszy oddech uspokaja, wycisza. A to jest ci bardzo potrzebne, by pokonać stres.

4. Nie zwalczaj, redukuj

Nie chodzi o to, byś udawała, że stresu nie ma i zajmowała się czymś innym, żeby nie skupiać na zdenerwowaniu. Tak naprawdę ten stres ciągle będzie w tobie siedział. Musisz się z nim zmierzyć. Stres jest czymś naturalnym i pojawia się zawsze, jeśli czeka nas jakieś ważne zadanie. Konieczne jest uświadomienie sobie tego i zamiast potęgować w myślach obawy, uspokajać się, koncentrować na oddechu i na pozytywnym myśleniu.

5. Zafunduj sobie dawkę endorfin

Może to być czekolada, ale na pewno lepiej zadziała ruch. Przed spotkaniem idź na choćby półgodzinny spacer, pooddychaj świeżym powietrzem, popatrz na drzewa w parku. Dotleniona i zrelaksowana masz szansę na naprawdę pomyślny przebieg spotkania.

