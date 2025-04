Prezenty, ubrania, dodatki, jedzenie... Od przedświątecznych wydatków może zakręcić się w głowie!

Wprawdzie to nie pieniądze są w tym okresie najważniejsze, jednak każda z nas chciałaby podać na świąteczny stół pyszny obiad, przygotować wspaniałe prezenty...

Jak zaplanować przedświąteczne wydatki, by nie zbankrutować?

Reklama

1. Kupuj wcześniej

Warto pamiętać o tym, że grudzień to okres, w którym ceny są najwyższe. W prezenty dla najbliższych można zaopatrzyć się na długo przed świętami.

Dzięki temu unikniesz nie tylko wydania fortuny na drobiazgi, ale też długich kolejek i przedświątecznego bałaganu w sklepach.

Jeśli nie chcesz przepłacać, listopad to ostatni dzwonek na zrobienie nieco tańszych zakupów!

Sklepy wprawdzie już wtedy niekiedy podwyższają ceny, nie jest to jednak aż tak częsta praktyka, jak w grudniu.

Zaopatrz się też w produkty spożywcze - oczywiście, niektórych nie da się kupić dużo wcześniej, jednak zakup słodyczy i innych długoterminowych produktów, pomoże ci zmniejszyć wydatki.



Fot. Fotolia

2. Rozplanuj świąteczne menu

Dobrą opcją, by oszczędzić przed świętami, jest wczesne rozplanowanie jadłospisu. Jeśli urządzasz wieczerzę wigilijną lub obiad dla rodziny, a jesteś w finansowym dołku, poproś wcześniej, aby goście coś ze sobą przynieśli. Ciotka na pewno się nie obrazi, jeśli wcześniej uprzedzisz ją o tym, że chciałabyś aby przygotowała kutię!

3. Przygotuj własnoręcznie prezenty

Jeśli twój portfel świeci pustkami, możesz przygotować upominki samodzielnie. Tzw. prezenty hand-made są bardzo na czasie! Warto jednak ustalić wcześniej z rodziną, że prezenty będą symboliczne.

Nawet jeśli włożysz w zrobienie drobiazgu dużo serca, możesz poczuć się głupio, gdy mama podaruje ci torebkę wartą kilkaset złotych.

Pamiętaj o tym, że czasem pozornie mało warty upominek, wymaga dużego nakładu pracy i uwagi, przez co staje się dużo cenniejszy!

4. Korzystaj z rabatów

Jeśli zbierasz punkty rabatowe, okres przedświąteczny to idealna pora, aby je wykorzystać! Przy zakupach pytaj również o rabat - wiele sklepów oferuje np. zniżki dla studentów lub inne promocje, o których nie informują wprost. Niektóre sieciówki organizują także jesienne wyprzedaże.

5. Zaplanuj wydatki

Może się to wydawać oczywiste, ale warto powtórzyć - kluczem do sukcesu jest dokładne rozplanowanie wydatków! Aby oszczędzić przed świętami Bożego Narodzenia, należy dużo wcześniej zaplanować cały budżet. Jeśli od razu założysz, że chcesz na wszystkie prezenty wydać 300 zł, masz większe szanse na sukces i kupienie fajnych drobiazgów, niż podejmując taką decyzję już po zakupie kilku upominków.

Reklama

6. Prowadź "księgowość"

Zapisuj wszystkie wydatki. Myślenie "20 zł więcej, czy mniej - nie ma różnicy!" bywa zgubne. Jeśli wyjdziesz z tego założenia trzy razy, wydasz już o 60 zł za dużo. Warto zapisywać nawet najmniejszy wydatek, aby mieć dokładny obraz świątecznego budżetu.