Pomysły na obiad każdego dnia warto przygotować sobie od razu na cały tydzień, to z pewnością ułatwi codzienne zakupy i zorganizuje czas. Najwygodniej jest z góry wiedzieć, jaki obiad na środę, piątek czy niedzielę przygotować.

Staraj się obiady planować tak, aby każdego dnia danie było smaczne, zdrowe i odpowiednio zbilansowane i by nie marnować jedzenia np. jeśli w niedzielę zawsze jadasz rosół, w poniedziałek przygotuj zupę pomidorową na jego bazie, a z warzyw z rosołu upiecz pyszne kotlety.

Zupa to podstawa i pierwsze danie przed głównym posiłkiem. Najczęściej w tygodniowym zestawieniu pojawiają się: rosół z makaronem, pomidorowa z ryżem, kapuśniak, kartoflanka, żurek lub ogórkowa. Warto wykorzystać przepisy na zupy krem, które są pożywne i błyskawiczne w przygotowaniu.

W sezonie możesz zrobić botwinkę, krem ze świeżych pomidorów lub zupę owocową z łatwo dostępnych produktów. Doskonałym pomysłem jest wekowanie zup - w ten sposób będziesz miała gotowe danie obiadowe na wyciągnięcie ręki za każdym razem.

Pomysły na różnorodne zupy na cały tydzień:

Obiady z wykorzystaniem mięsa są bardzo popularne i często pojawiają się na stołach. Możesz wykorzystać wieprzowinę, wołowinę, jagnięcinę lub drób – kawałki kurczaka, kaczki lub gęsi. W prosty sposób zapieczesz dowolne części w naczyniu żaroodpornym, zrobisz gulasz, potrawkę lub farsz do pierogów z mięsem.

W zależności od sposobu obróbki – resztę pieczonego lub gotowanego kurczaka czy polędwicy zmiel w maszynce do mięsa i przygotuj krokiety, pasztet lub pieczeń rzymską z jajkiem.

Sprawdzone przepisy na obiad z mięsem:

Ryby i owoce morza to źródło wielu witamin i minerałów, a także cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli chcesz przygotować zdrowy i pożywny obiad, wybierz łososia, tuńczyka, śledzia lub dorsza i upiecz w piekarniku w folii razem z warzywami lub usmaż, wcześniej skrapiając sokiem z cytryny.

Fani krewetek, małży, muli lub ośmiornicy mogą zdecydować się na hiszpańską paellę, sushi lub curry z ich dodatkiem. Jeżeli szukasz pomysłu na szybki obiad – wybierz tuńczyka lub łososia z puszki i zrób pożywną sałatkę na obiad do pracy lub szkoły.

Pomysły na obiady z ryb i owoców morza:

Mięso warto jeść mniej więcej 2 lub 3 razy w tygodniu. W pozostałe dni sięgaj po wegetariańskie lub wegańskie propozycje. Najszybciej przygotujesz warzywa na parze lub duszone. Zrób omlety na słono z ich dodatkiem lub upiecz w piekarniku z oliwą z oliwek i przyprawami. Wspaniałą alternatywą dla tradycyjnych dań może być quiche lub inne tarty w połączeniu z serem i rybami.

Doskonałym pomysłem na obiad mogą być również jarskie kotlety z soczewicą, szakszuka lub burgery z buraka. W przypadku, gdy szukasz szybkiego pomysłu na obiad, wybierz domowe tortille albo wrapy z warzywami i humusem – zabierzesz je zarówno do pracy, jak i szkoły.

10 pomysłów na obiad wegetariański:

Jeżeli jesteś zabiegana i przygotowujesz posiłek na 2-3 dni dla całej rodziny, sprawdzonym przepisem na obiad jest ten w postaci kociołka. Chłopski garnek, leczo, strogonow, bigos lub gulasz to kilka dań tego typu.

To wspaniała forma wykorzystania ścinków wędliny, mięsa, warzyw skrojonych w kostkę oraz dużej ilości passaty, dzięki temu nie ma mowy o marnowaniu jedzenia.

Klasycznymi wypełniaczami podobnych potraw są m.in. kapusta w każdej postaci - młoda lub kiszona, ciecierzyca i fasola.

Pomysł na jednogarnkowe obiady na każdy dzień:

Świderki, orechiette, fusilli, penne, spaghetti lub klasyczne nitki - podane al dente z warzywami i/lub kawałkami mięsa, stanowią wartościowy obiad. Do sosu do makaronu możesz dodać dosłownie wszystko!

W sezonie wiosenno-letnim sprawdzą się połączenia z owocami, m. in z truskawkami, a kiedy nie masz czasu na gotowanie albo gdy nie masz pomysłu na obiad, wystarczy przesmażyć czosnek razem z papryczką chili na oliwie z oliwek i wrzucić do niego spaghetti.

Sprawdzone przepisy na obiad z makaronem:

Nie wiesz, co zrobić na obiad? Postaw na kolorowe sałatki! Wykorzystaj gotowe mieszanki sałat i zestaw je z pieczonym kurczakiem, tuńczykiem, kawałkami wołowiny stir-fry lub tofu.

Warto dodać do nich makaron pełnoziarnisty, jakiś ser (mozzarellę, fetę lub halloumi) albo kaszę - świetnie sprawdzi się kuskus i bulgur.

Sprawdzone przepisy na sałatki obiadowe:

Placki i naleśniki to świetna opcja na obiad. Możesz je podawać na słodko i słono - w zależności od tego, co lubisz najbardziej i na co masz ochotę razem z resztą domowników. Placki ziemniaczane z sosem mięsnym lub warzywnym, dyniowe z kurkami lub placki z cukinii - do wyboru do koloru!

Jeśli twoi domownicy kochają naleśniki, serwuj je nie tylko na kolację. Klasyczny farsz ze słodkiego białego sera zastąp ruskim. Jeżeli chcesz urozmaicić ciasto naleśnikowe, dodaj do niego mąkę pełnoziarnistą, sproszkowany zielony jęczmień lub sok z buraka. To pyszny pomysł na obiad!

Pomysły na dania z naleśników i placków:

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.04.2021.

