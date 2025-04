Niepokoją cię wysokie rachunki za gaz, ale nie wiesz, jak mogłabyś to zmienić? W przeciwieństwie do dostawcy internetu, kablówki czy nawet prądu, których co jakiś czas zmieniasz i analizujesz, które oferty są najbardziej korzystne, gaz masz od lat ciągle ten sam. Pora z tym skończyć!

Polski rynek staje się coraz mniej zmonopolizowany w tym zakresie, dlatego możesz działać. Sprawdź, jacy dostawcy gazu mogą zainstalować swoje usługi w twojej okolicy, porównaj ich oferty i wybierz tę najlepszą. Dzięki takiej zmianie będziesz mogła oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie!

Jak oszczędzić na gazie?

Tak samo szybko, jak zmieniłaś operatora komórkowego, ponieważ odkryłaś takiego, który oferował o wiele lepsze warunki umowy, możesz zmienić dostawcę gazu. Warto, abyś zaczęła coraz wnikliwiej przyglądać się swoim miesięcznym rachunkom. Jeżeli zauważasz niepokojący wzrost opłat, po prostu rozejrzyj się za nowym sprzedawcą gazu. Nie pozwalaj dłużej na to, by twój domowy budżet ulatniał się wraz z gazem.

Zmień sprzedawcę!

Zmieniając sprzedawcę, możesz płacić mniej. Błękitne paliwo dla twojego domu możesz kupić wedle tych samym procedur, jakie towarzyszą zmianie operatora sieci komórkowej. To proste, bezpieczne i bezpłatne działanie, które nie wymaga dopełniania skomplikowanych formalności, a przynosi wymierne korzyści w postaci niższych rachunków. Możesz też wybrać usługę kompleksową i skorzystać z oferty sprzedawcy, który dostarcza zarówno gaz jak i prąd, a wtedy oszczędności staną się jeszcze większe.

Formalności

Pamiętaj, że umowę możesz podpisać nawet bez wychodzenia z domu. Oczywiście powinnaś jednak zachować umiarkowane zaufanie i zadbać sama o bezpieczeństwo twoich finansów, dlatego zwróć uwagę na wszystkie zapisy w umowie i dopytaj o wszelkie wątpliwości, jeżeli takie się pojawią.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług konkretnego sprzedawcy gazu i podejmiesz ostateczną decyzję, nowa firma może załatwić za ciebie wszelkie formalności. Nowy dostawca gazu załatwi za ciebie:

wypowiedzenie dotychczasowej umowy,

poinformowanie twojego starego dostawcy gazu o tym, że zmieniłaś dystrybutora.

