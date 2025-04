Aura za oknem staje się już coraz bardziej jesienna, a w związku z tym w mieszkaniach również robi się chłodniej. Wiele z nas już odlicza dni do sezonu grzewczego. Warto jednak dobrze się przygotować, żeby później nie zamartwiać się, jak zapłacimy wysokie rachunki za docieplanie mieszkania. Za pomocą kilku prostych rad sprawisz, że koszty za ogrzewanie będą znacznie niższe.

Jak zmniejszyć koszty za ogrzewanie? Zobacz nasze wskazówki

1. Zamontuj termostaty na grzejnikach

Musisz zrobić wszystko, żeby ciepło w żadnej mierze nie było marnowane. Najlepiej je wykorzystasz, jeśli zamontujesz na grzejnikach termostaty. Pozwolą ci one dobrać temperaturę odpowiednią to twoich potrzeb.

2. Wietrz mieszkanie

Pamiętaj o tym, żeby jednak udostępniać dopływ świeżego powietrza do wnętrza mieszkania. Umiejętność wietrzenia okazuje się nie być jednak taka banalna, jak by się to wydawało. Co zrobić, żeby wywietrzyć mieszkanie, a jednocześnie nie wychłodzić go nadmiernie? Wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie. Otwórz szeroko okna na 5-10 minut. Pamiętaj, żeby przed tym zamknąć na ten czas dopływ ciepła do grzejników. Jednoczesne wietrzenie mieszkania i ogrzewanie go jest zupełnie bezzasadne. Sprawia, że ciepło będzie się zużywało, ale w domu pozostanie chłód przez otwarte okna, co w efekcie obciąży jedynie twój portfel.

3. Kupuj paliwo poza sezonem

Jeżeli mieszkasz w domu i nie masz ogrzewania miejskiego, zaopatrz się w zapasy paliwa grzewczego na zimę już latem. Poza sezonem ceny na pewno będą niższe. Warto z tego skorzystać, zamiast później przepłacać. Przecież i tak wykorzystasz to paliwo, czy będzie tańsze czy droższe.

4. Odsłoń grzejniki

Dbaj o to, żeby ciepło nie kumulowało się nigdzie niewykorzystane. Nie zastawiaj więc kaloryferów łóżkiem, szafkami czy nawet długimi firanami. Wszystko to utrudni dostęp ciepła do pomieszczenia. Wystarczy nieco przemeblować pokój i już zyskamy więcej ciepłego powietrza wewnątrz.

5. Dostosuj wielkość grzejników do pomieszczenia

Czasami wielkość grzejników jest tak dobrana do pomieszczenia, że wydaje się, że zakładano je losowo i zupełnie bezmyślnie. W większych pokojach są malutkie kaloryfery, a w małych takie niemal na całą ścianę. Warto sprawdzić, jak to wygląda u ciebie w mieszkaniu i ewentualnie pozamieniać wielkość grzejników odpowiednio w stosunku do wielkości pomieszczenia. Pamiętaj jednak, żeby nie robić tego samodzielnie, ale zgłosić się do administracji.

6. Nie przegrzewaj mieszkania

Nie doprowadzaj do takiej temperatury w mieszkaniu, że będzie w nim cieplej niż w lato i nawet w lekkich ubraniach będzie ci za gorąco. Nie marnuj ciepła. Takie przegrzewanie mieszkania sprawia, że powietrze staje się ciężkie. Miej tez na uwadze jakość snu. Zdrowo jest spać w temperaturze około 19 stopni. Nie może być oczywiście za zimno, ale zbyt wysoka temperatura też nie jest wcale korzystna.

7. Postaraj się o docieplenie budynku

Wiadomo, że nie od ciebie zależy to, kiedy administracja postanowi wykonać docieplanie budynku. Warto jednak wychodzić z oddolną inicjatywą, być może zebrać podpisy mieszkańców i udać się ze stosownym wnioskiem do zarządu. Takie działanie może przyspieszyć nieco decyzję administracji dotyczącą docieplenia waszego bloku.

8. Uszczelnij okna

Nic nie pomogą dobrze dobrane kaloryfery i docieplony blok, jeżeli ciepło będzie uciekać szparami w oknach. Jeżeli masz stare i nieszczelne okna, najlepiej je wymień. Jeżeli jednak są dobre jakościowo, upewnij się na wszelki wypadek przed zimą, czy są odpowiednio uszczelnione i czy nie przepuszczają tak cennego ciepłego powietrza.

