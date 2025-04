Nawet jeśli posiadasz w danej chwili oszczędności, nie zawsze musisz mieć ochotę na pożyczenie komuś pieniędzy. Zwłaszcza, gdy masz spore podejrzenia co do słowności i solidności danej osoby. Taka kwestia często może stać się jednak przyczyną konfliktu. Jak zatem odmówić pożyczenia pieniędzy?

Oczywiście, gdy o pożyczkę prosi ktoś, kto jest naprawdę w kiepskiej sytuacji, a my możemy sobie na to pozwolić, warto wesprzeć znajomego. Kiedy jednak z góry wiadomo, że nie jest to suma przeznaczona na niezbędne wydatki, nie miej oporów, aby odmówić.

Poproś o chwilę do namysłu

Często w momencie, gdy ktoś prosi nas o pożyczkę, ciężko nam odmówić, bo czujemy się "postawieni pod ścianą" i zaskoczeni prośbą. Łatwiej też wzbudzić w nas współczucie i ogólny dyskomfort - w tej sytuacji, aby pozbyć się kłopotu, godzimy się na pożyczkę.

Warto więc poprosić np. o dzień na zastanowienie się. Dzięki temu można spojrzeć na sprawę chłodno, przeanalizować całą sytuację i dokładnie sformułować odpowiedź.

Powiedz prawdę i bądź asertywna

Jeśli o pożyczkę prosi cię kolega, który już kiedyś nie oddał pieniędzy (nawet jeśli była to drobna suma), masz niemal jak w banku, że tym razem również nie zwróci pożyczonej kwoty. Może i zapewnia o tym, że teraz będzie inaczej, ale nie warto wierzyć w takie deklaracje. Jeśli chodzi o pożyczenie sumy, na której brak mogłabyś sobie pozwolić, a twój domowy budżet na tym nie ucierpi - zgódź się.

Jeżeli natomiast nie chcesz lub nie możesz pożyczyć pieniędzy, powiedz to wprost. Możesz wyrazić to na przykład tymi słowami:

"Przykro mi, ale mam zasadę że nigdy nie pożyczam pieniędzy".

"Nie gniewaj się, ale wiem że masz problemy z dotrzymywaniem obietnic, dlatego niestety nie mogę sobie pozwolić na tę pożyczkę".

"Nie oddałeś mi jeszcze poprzednio pożyczonej kwoty, więc sam rozumiesz, że nie mogę dać ci kolejnej".

"Kiedyś z powodu pożyczki zakończyła się jedna moja znajomość, dlatego niestety nie chcę już ryzykować utraty kolejnej".

Jeżeli czujesz, że przy spotkaniu w cztery oczy możesz się ugiąć i pożyczyć pieniądze wbrew swojej woli, spróbuj napisać smsa lub odmówić telefonicznie.

Użyj kurtuazyjnego kłamstwa

W tej sytuacji najlepsza jest szczerość, jeśli jednak nie możesz się na nią zdobyć, posłuż się gotową wymówką.

"Niestety, mam ostatnio tyle wydatków, że ta pożyczka nie wchodzi w grę".

"Wszystkie oszczędności ulokowałam na lokacie, więc nie mam do nich dostępu, bo stracę odsetki".

"Pożyczyłam pieniądze znajomej, więc już nie dysponuję sumą, o którą prosisz".

"Planujemy duże wydatki i te pieniądze będą mi potrzebne".

