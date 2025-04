Chciałabyś wynająć mieszkanie, żeby nie stało puste? Jeśli chcesz uniknąć płacenia wysokiej prowizji, znajdź lokatorów sama. Co zrobić, gdy nie masz kandydata z polecenia, a chcesz ograniczyć ryzyko? Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie? Przeczytaj nasze porady!

Sprawdź wiarygodność najemcy

Jeśli zamieściłaś ogłoszenie w internecie lub w prasie i znalazłaś potencjalnych lokatorów, to już pierwszy krok do sukcesu. Musisz jednak być ostrożna - nigdy nie wiadomo, z kim będziesz miała do czynienia.

Najpierw warto sprawdzić wiarygodność ewentualnego najemcy. Możesz poprosić o pokazanie dwóch dokumentów, np. dowodu osobistego i prawa jazdy lub paszportu. Nie krępuj się zadawać pytań, np. czym zajmuje się zawodowo, jakie ma zainteresowania, jak spędza wolny czas, jak wygląda jego sytuacja finansowa. To pozwoli ci wyrobić sobie opinię o przyszłym lokatorze.

Spisz umowę z lokatorem

Jak spisać umowę z najemcą lokalu? Powinna zawierać informacje dotyczące:

stron umowy – ich imiona i nazwiska, adresy zameldowania, serie i numery dowodów osobistych lub PESEL, a także numery telefonów lub adresy e-mailowe (uwaga! przed podpisaniem sprawdź dane najemcy),

– ich imiona i nazwiska, adresy zameldowania, serie i numery dowodów osobistych lub PESEL, a także numery telefonów lub adresy e-mailowe (uwaga! przed podpisaniem sprawdź dane najemcy), przedmiotu najmu: powierzchnia mieszkania, liczba pomieszczeń, kondygnacja, ewentualnie numer księgi wieczystej, dokładny adres,

powierzchnia mieszkania, liczba pomieszczeń, kondygnacja, ewentualnie numer księgi wieczystej, dokładny adres, przeznaczenia przedmiotu najmu,

okresu, na jaki zawarta zostaje umowa oraz okresu wypowiedzenia,

wysokości czynszu i ewentualnej kaucji wraz z terminem i sposobem zapłaty,

wraz z terminem i sposobem zapłaty, sposobu rozliczenia dodatkowych kosztów (np. za zużycie mediów czy wywóz śmieci).

W umowie musi także znaleźć się data i miejsce jej sporządzenia oraz podpisy stron.

Wyznacz kaucję

Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia mieszkania przez lokatora, możesz ustanowić kaucję, którą ten musi zapłacić przed wynajęciem lokalu. Pozwoli ona pokryć ewentualne koszty napraw, gdyby lokator okazał się osobą niegodną zaufania.

Kaucja nie powinna przekraczać dwunastokrotności czynszu (zazwyczaj jest niższa, wynosi np. równowartość miesięcznego czynszu). Gdyby okazało się, że szkody nie da się pokryć z kaucji, masz prawo żądać odszkodowania od najemcy.

Jeśli nie będzie chciał go wypłacić, pozostaje ci droga sądowa. Kiedy zaczynasz wynajmować komuś mieszkanie, sporządź protokół określający stan techniczny mieszkania oraz jego wyposażenie z opisem stanu, w jakim się znajduje.

Na podstawie tekstu Alicji Hass z "Pani domu"

