Młodzi ludzie często nie przywiązują wagi do pewnych rzeczy, uważając, że teraz jest czas na zabawę i życie towarzyskie, a myślenie o pracy należy zostawić na przyszłość. To błąd! Ci, co odnoszą sukces, zwykle już w młodym wieku zdobywają cenne doświadczenie i umiejętności.

Potem, kiedy jedni i drudzy kończą studia, ci pierwsi są zdziwieni, że nie mogą znaleźć nigdzie zatrudnienia, podczas gdy ci drudzy mają już niezłe posady. Co zatem warto robić już w młodości, by potem nie żałować, że zmarnowało się szansę na karierę. Sprawdź!

Jak nie zmarnować kariery zawodowej?

1. Zgłaszaj się na praktyki i staże

Nawet te bezpłatne. Możesz być pewna, że przydadzą się w przyszłości, zawłaszcza gdy będziesz szukać pierwszej pracy po studiach. Osoby, które usilnie twierdzą, że nie będą pracowały za darmo, frustrują się później, że nie mają pracy mimo wykształcenia. A pracodawca docenia wykształcenie, ale jeszcze bardziej twoje umiejętności praktyczne i doświadczenie.

2. Ucz się języków obcych

Ciągle słyszysz to od rodziców? Oni naprawdę nie chcą cię katować, ale pomóc ci w przyszłej karierze. Dziś znajomość języka angielskiego nie jest żadnym atutem, a wręcz podstawowym wymaganiem w niemal każdej pracy. Jeśli chcesz zabłysnąć, powinnaś znać też inne języki, przynajmniej na poziomie komunikatywnym.

3. Ryzykuj

Nie bądź zbyt zachowawcza, nie bój się podejmować w tym okresie trudnych decyzji. Niewykluczone, że będą one nietrafione, ale zawsze lepiej popełnić taki błąd wcześniej, np. jeszcze w trakcie studiów, niż gdy będzie już za późno na zmianę. Jeśli nie wiesz jeszcze na pewno, co chcesz robić w życiu, próbuj i angażuj się w różne prace. Dzięki temu odkryjesz, co wychodzi ci najlepiej.

4. Nie zamykaj się

Nie twierdź, że po studiach będziesz mogła pracować wyłącznie w jednym zawodzie. A co, jeśli akurat w danej branży nie znajdziesz pracy? Bądź otwarta na zrobienie różnych kursów dokształcających lub dodatkowych studiów np. podyplomowych. Im więcej umiejętności zdobędziesz, tym łatwiej będzie ci odnaleźć się na rynku pracy.

5. Doceniaj i podkreślaj swoje atuty

Jeśli ty będziesz budować własną samoocenę, inni zaczną widzieć w tobie potencjał. Jeśli natomiast sama ciągle się krytykujesz i dostrzegasz niedociągnięcia, nie licz na to, że w jakiejkolwiek pracy będziesz podziwiana, szanowana i... awansowana. Pewność siebie jest absolutnie konieczna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Oczywiście musi być ona jednak racjonalnie wyważona, a nie wyglądać na zadufanie w sobie i brak samokrytyki.

6. Buduj sieć kontaktów

Nigdy nie wiesz, w jakim środowisku w pracy wylądujesz i jakie znajomości okażą się najbardziej cenne. Zamiast więc palić za sobą mosty po każdym stażu czy szkoleniu, podtrzymuj zawiązane relacje.

