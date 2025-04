Na co dzień studiujesz i nie masz czasu na zdobywanie doświadczenia zawodowego, ale doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że bez niego trudno będzie ci znaleźć pracę po studiach. Postanowiłaś więc, że tegoroczne wakacje przynajmniej w części poświęcisz na odbycie praktyk lub stażu. To bardzo dobra decyzja, która w przyszłości na pewno zaowocuje.

Musisz jednak wiedzieć, że na wakacyjne staże wybiera się co roku wielu studentów. I choć w wielu przypadkach są one bezpłatne i tak nie wszyscy dostaną się na nie. Podpowiadamy więc, co zrobić, by pracodawca uznał, że to właśnie ty będziesz najlepszym stażystą.

Jak dostać się na staż?

Jeśli posiadasz te cechy, masz duże szanse na zdobycie upragnionego stażu. Sprawdź to!

1. Komunikatywność

To podstawowa cecha, bez której nie masz szans ani na staż, ani na pracę. Jeśli nie bardzo umiesz porozumiewać się z ludźmi, lepiej popracuj nad tą cechą. W przeciwnym razie żadna zdobyta przez ciebie wiedza nie przyda się w przyszłości, ponieważ nie będziesz umiała przekazać jej współpracownikom.

2. Chęć uczenia się

Ambitni, zdolni stażyści zawsze są bardzo mile widziani. Dla tych, którzy faktycznie chcą się uczyć i szybko przyswajają nowe rzeczy, staż może przerodzić się nawet w pierwszą pracę. Jeśli pracodawca uzna, że twoja osoba wnosi coś ważnego do firmy, z pewnością po zakończonym stażu nie zostawi cię z niczym.

3. Wychodzenie z inicjatywą

Bądź kreatywna, podsuwaj ciekawe pomysły i nie czekaj z założonymi rękami, aż zostaną ci przydzielone jakieś zadania. Obserwuj, jak pracuje się w firmie i znajduj sobie sama zajęcia, które mogłabyś wykonać i jednocześnie odciążyć innych pracowników. Unikaj biernej postawy!

4. Umiejętność pracy w zespole

Obecnie w większości branż trzeba posiadać tę umiejętność, ponieważ zwykle projekty wykonywane są przez różne osoby na poszczególnych etapach. Należy zatem umieć pracować w grupie. Może nie być to łatwe zwłaszcza dla osób, które lubią mieć wszystko same pod kontrolą. Jednak tacy stażyści nie są obecnie najbardziej pożądanymi osobami.

5. Umiejętność przyjmowania krytyki

Młodzi ludzie mają tendencję do zawyżania swoich osiągnięć i umiejętności. Mogą mieć zatem kłopoty z przyjęciem krytyki, nawet tej konstruktywnej. A ona przecież buduje i rozwija. Jeśli pracodawca zwraca nam na coś uwagę, to znaczy, że zależy mu na tym, byśmy robili to lepiej i ufa, że potrafimy robić to lepiej. Warto czasami być bardziej pokornym i słuchać rad doświadczonych kolegów. Taka krytyka z pewnością wyjdzie nam w przyszłości na dobre.

6. Rzetelność

Pracodawca widzi, czy stażysta daje z siebie sto procent, czy robi jedynie niezbędne minimum. Dokładność, sumienność, punktualność to te cechy, dzięki którym pracodawca uzna, że jesteś doskonałym stażystą i być może po skończeniu stażu zaproponuje ci etat. Nie zapominaj o tym!

