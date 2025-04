Dobrze wiemy, że obecnie na rynku pracy w Polsce sytuacja zmusza studentów do aktywności. Raczej niewielu decyduje się na rezygnację z pracy w trakcie studiów. Nie każdy ma czas na pracę w pełnym wymiarze godzin podczas roku akademickiego, ale za to w wakacje jest mnóstwo możliwości, które dadzą rozwój młodym ludziom. Są nimi np. staże.

Jeśli i ty zamierzasz wybrać się na staż w najbliższe wakacje, pomyśl, czy chcesz odbyć go w Polsce, czy może gdzieś za granicą. Staż zagraniczny ma wiele korzyści. Sprawdź, jakich!

Zalety wyjazdu na staż zagraniczny:

1. Wyróżniające się CV

Ile osób wybiera się na staże zagraniczne? No właśnie, niewiele. Dlatego tym bardziej powinnaś zdecydować się na niego ty. Dzięki temu twoje CV od razu będzie inne, lepsze. To bardzo ważne, zwłaszcza że zwykle do każdej pracy CV wysyła setki kandydatów.

2. Poznanie kultury pracy w innym kraju

Pracując w innym kraju w innym języku, uczysz się jednocześnie kultury i metody pracy, jakie tam obowiązują. Dzięki temu będziesz mogła skonfrontować to ze znanymi ci polskimi normami i wybrać taki sposób pracy, jaki będzie najbardziej efektywny.

3. Nowe znajomości

Owszem, zwykłe wyjazdy turystyczne również pozwalają na poznanie nowych ludzi, ale w zupełnie innym zakresie. Dzięki odbyciu stażu za granicą, możesz pochwalić się kontaktami zagranicznymi z ludźmi z branży. Możesz stać się cennym pracownikiem, jeśli polska firma, która cię później zatrudni, będzie chciała rozwijać się na arenie międzynarodowej.

4. Nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w obcym języku

Nauka języka w szkole czy nawet na kursach językowych to zupełnie coś innego niż nauka w praktyce. Będąc na stażu za granicą nie masz wyjścia i musisz porozumiewać się w obcym języku. Do tego nie są to jedynie błahe rozmowy o sobie, swoich zainteresowaniach czy pasjach, ale bardzo merytoryczne rozmowy biznesowe.

5. Ćwiczenie się w umiejętnościach miękkich

Za granicą, zwłaszcza na początku, możesz z konieczności bardziej porozumiewać się za pomocą mowy ciała niż słów, jeśli nie jesteś jeszcze biegła w posługiwaniu się danym językiem. Mimo jednak tej bariery musisz i tak nauczyć się odpowiednio komunikować z ludźmi. Takie doświadczenie pozwala na kształcenie różnych umiejętności miękkich w kontaktach. Nie tylko ważny jest przecież przekaz, lecz także sposób, w jaki coś prezentujemy, towarzyszące temu gesty, ton głosu. Za granicą możemy nauczyć się większej cierpliwości czy umiejętności perswazyjnych.

6. Głębsze poznanie siebie, swoich zalet i wad

W Polsce są na tyle komfortowe warunki, że często nie poznajemy siebie samych wystarczająco dokładnie. Nie wiemy, jak byśmy zareagowali w różnych ekstremalnych sytuacjach, bo takich po prostu nie doświadczamy. Wybierając się na staż zagraniczny od razu rzucamy się na głęboką wodę. Tam poznajemy swoje słabości, niedociągnięcia, ale też mocne strony, które pozwalają nam na dogodne funkcjonowanie.

7. Poszerzenie horyzontów

Podróże kształcą, wiemy to nie od dziś. Nie jest to pusty slogan, ale prawdziwa mądrość. Kto dużo podróżuje, nabywa wiedzy, doświadczenia, przez co sam staje się ciekawszym człowiekiem. A taka osoba z pewnością będzie miała otwartą głowę i nowe pomysły, czyli będzie przynosiła firmie rozwój.

