Żyjemy w czasach coraz bardziej zaawansowanych technologicznie. W związku z tym komputery stają się nam coraz bliższe i potrzebne na tyle, że nie wyobrażamy sobie już świata bez nich. Mało tego, są one nieocenionym źródłem informacji o nas samych - o tym, co lubimy, gdzie bywamy, w jaki sposób żyjemy, co nas interesuje itd. Poza tym przechowujemy na nich bardzo ważne dokumenty związane z naszą pracą, których utrata wiązałaby się z poważnymi przykrymi konsekwencjami dla naszego dalszego życia zawodowego. Jak zatem chronić komputery przed utratą danych?

Dane na komputerach zbieramy latami

Musimy pamiętać o tym, że nasze komputery czy laptopy to często skarbce zawierające wiele cennych informacji. Jeśli stracimy dane na prywatnym sprzęcie, możemy pożegnać się z licznymi wspomnieniami zachowanymi na fotografiach czy plikach tekstowych. To duża strata, jednak tak naprawdę najgroźniejsza jest utrata danych znajdujących się na komputerze służbowym.

Nasz sprzęt narażony jest na ataki hakerskie ze strony złodziei lub nawet firm konkurencyjnych. Jeżeli uda im się ukraść jakieś cenne informacje, mogą np. zrujnować naszą karierę, bo wykradną projekt, nad którym pracowałyśmy latami albo zniszczyć wizerunek firmy, o który przez lata dbały kolejne pokolenia.

Zabezpiecz swoje dane

Na dyskach komputerów – zarówno prywatnych, jak i firmowych – przechowujemy między innymi kody, hasła dostępu i dane osobowe. W erze informacyjnej niemal każdy komputer podpięty jest do sieci, a w związku z tym narażony na włamania hakerów. Ryzykowne jest odwiedzanie podejrzanych internetowych stron www, a połączenia z „zaufanymi” adresami powinny być weryfikowane pod kątem wykorzystania protokołów bezpieczeństwa.

Jak chronić komputer przed utratą ważnych danych?

Istnieje kilka sposobów, które pomogą ci zadbać o bezpieczeństwo zawartości twojego komputera. Należą do nich:

ograniczanie dostępu do sprzętu osobom trzecim,

wykonywanie kopii zapasowych plików na dysku,

aktualizowanie popularnych zapór sieciowych,

używanie jakościowych haseł i kodów dostępu.

Co zrobić w przypadku kradzieży?

Laptopy są dużo bardziej narażone na kradzieże niż komputery stacjonarne. Nie tylko sam sprzęt łatwiej jest ukraść, ze względu na mniejsze gabaryty, lecz także zawarte na nim dane, ponieważ z laptopów korzystamy często w przestrzeni publicznej za pośrednictwem niezabezpieczonych sieci.

Kiedy zdarzy się sytuacja, w której twój laptop zostanie skradziony, możesz bardzo szybko zablokować dostęp do niego. Wystarczy, że będziesz miała zainstalowaną aplikację, która blokuje dostęp do systemu operacyjnego i przechowywanych na komputerze plików, a także – przy włączonej transmisji danych – umożliwia lokalizację sprzętu. Dzięki temu narzędziu zdecydowanie szybciej przebiegnie proces odzyskiwania sprzętu i zablokowania zgromadzonych na dysku cennych danych.

